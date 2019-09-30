「囚 」兒童院27日 13歲女：有如籠中鳥 參加放映會被捕 遭警申保護令

被捕當日懷有激光筆

13歲阿妹現就讀中二，在校內品行良好。她稱，她雖有參與近月的示威，但被捕當日她不是參加示威，只是與友人往深水埗參加放映會，當天身穿黑衣、高跟鞋、戴口罩。她承認當時懷有「雷射筆」，但強調並無射向警員，只是得悉浸大學生會會長方仲賢買「雷射筆」被捕，當日抱「抗議」心態購買一支。她在放映會完結後，沿欽州街離開，見到一群防暴警衝出來，她「見人跑就跑」，最終遭包圍，以非法集結罪名被捕。對於突然被捕，阿妹感到憤怒，「咁細個𡃁妹經過都拉，（警察）仲有無良心呀？」

等候帶署 男警：𡃁妹仔我唔搞呀

同行被捕者多為年輕女童，阿妹等待送往警署時，聽到多名男警稱，「𡃁妹仔我唔要呀、我唔搞呀」、「唔好畀啲未夠16歲嘅𡃁妹我」，認為對方似是推卸責任。及後抵達警署，阿妹要求致電家長亦遭推搪，但警察經常「畀說話我哋聽」，又有疑似性騷擾說話，例如「咁細粒我唔要」等，終等候一至兩小時終能聯絡家長，由胞姊陪伴下錄口供，但警察趁胞姊離開後，竟辱罵「食屎啦」。阿妹另憶述，在警署內去廁所，若是坐廁女警會直視她，蹲廁才會背向她，但不能關門，她感無奈。

院內限用紙巾牙膏 早用完要扣分

阿妹談起初聞被判入兒童院，恐懼得哭泣，不想去與世隔絕的地方，「我係入面同出面都係等報告，唔明有咩區別」，她認為被控暴動罪也可以保釋，同行年滿16歲友人亦可保釋，令她感「好唔公平」，警方有意打壓年幼示威者，嚇他們不要上街示威。阿妹在兒童院生活27日，形容「好似籠入面嘅雀仔，咩都要畀人管住」，最不滿是限制洗澡只有10分鐘，每月僅有3卷紙巾及一小包牙膏，如果提早用完亦要扣分。另院童有黑社會背景，有時會打架及爭執，她顯得格格不入，只能躲在一角看書，以免牽涉其中。

除生活不便，阿妹認為兒童院無法幫助學業，逢一至五上課，上午大多看電影，下午則上興趣或技能班，例如美容等，但缺少學術科目。阿妹自言學習成績平平，開學初期便失去近一個月的學習光陰，甚感擔心。

出身基層 無能力申覆核

阿妹表示，曾參與示威活動，父母持反對態度；但她今次只是路過而被捕，父母沒有責怪和斥罵，反安慰她「一定會無事出番去」，「經過呢件事，我覺得關係比之前更加close，互相體諒對方……好多謝佢哋無鬧我」。經歷此事，家人、朋友勸她不要示威，她亦要處理學校事務及「避吓」，但不會放棄示威的權利。

反修例運動中，警方共向3名學童申請保護令，均被判入兒童院暫住，但只有阿妹沒有提出司法覆核，最終還押27日。阿妹說，她生於基層家庭、住公屋，若司法覆核敗訴，有可能付上近百萬元訟費，故最終無奈放棄申請，只能繼續還押等待報告。

若受不合理對待 警：可作投訴

對於阿妹聽到警方所言感侮辱或性騷擾，警方回應稱，若警方處理任何事件時受到不合理對待，可作投訴，投訴警察課會考慮相關證據，按既定程序公平公正處理。

明報記者 丘萃瑩

（反修例風暴）