和理非照上街：假對話濫捕適得其反

遊行前夕，原本有在前線做急救的醫護人員發起誓師大會，但有防暴警員下午1時許在東角道舉黑旗，大批在場者轉到時代廣場集結。

此外，下午2時許有逾200名身穿黑衣的人在時代廣場羅素街一帶聚集，數十人手持約15款不同國家的國旗及聯合國旗幟，會合軒尼斯道的大批示威者。

市民黃先生與郭小姐一同出席遊行，黃先生表示，警方在遊行前夕發射催淚彈，是希望在十一國慶前打壓市民，令示威者懼怕不敢上街。他認為，以往有申請不反對通知書的示威活動，近期亦會被警方中斷，認為不反對通知書已淪為廢紙，縱擔心被捕仍會上街。他明白短期內難以爭取雙普選，但最少要成立獨立調查委員會，認為現時民怨沸騰，但政府與市民並非真誠對話，「（特首）林鄭來來都是說那幾句，都會繼續出來，希望政府知道繼續濫捕和假對話，只會適得其反」。他表示如果出現衝突會離開現場。

勇武轉守為攻 「有準備中實彈」

中六學生Chris（化名）與6名朋友參與遊行，他說會跟隨大隊行動，但擔心被捕，預計會在夜晚七八點離開。他稱昨日兩名同行的朋友已做了被捕的最壞打算，「心裏面一定是驚被捕，聽到新屋嶺、現場被捕斷骨等，希望大家都沒有事」。他形容特首的對話是「浪費時間，市民問的問題沒有答過，4個訴求都沒有答應」。

其中一名勇武示威者表示，今次刻意轉守為攻，因感連集會自由都被剝奪，警方使用布袋彈次數比以往衝突多。他說原本主張和理非，但認為和平示威已不足夠，要進一步才可以，「有心理準備警方會開實彈，民主和自由實在太重要，寧願中實彈受傷，但不希望苟活」。

（反修例風暴）