示威者燒路障焚灣仔站 水炮車邊滅火邊驅散

毁多個出入口 燃燒彈擲站

昨日下午3時半起，有示威者以磚頭、槌仔、鐵枝等硬物破壞灣仔站多個出入口，出入口玻璃窗碎裂，碎片散落一地，示威者又將雜物如垃圾桶、水樽、燃燒彈等投擲入站。灣仔站於3時42分關閉，所有出入口落閘，港島線亦不停灣仔站。

警方多次站內射催淚彈

防暴警察及速龍小隊多次從灣仔站出來，於軒尼詩道與示威者對峙，並在柯布連道天橋向示威者發射多枚催淚煙、橡膠子彈等，其間有多名示威者受傷。示威者破壞灣仔站期間，警方曾多次於站內發射催淚彈，又向外噴灑胡椒噴霧。

示威者沒有停止破壞，並進一步在出入口外堆設雜物路障，又打爆灣仔站A4出口的升降機玻璃幕牆。傍晚近6時，示威者焚燒灣仔站修頓球場出口的雜物，湧出大量黑煙，現場更有警員稱「可能會發生爆炸」，消防於10分鐘內將火救熄。

除了灣仔站遭破壞，約下午4時半亦有示威者在金鐘站出口縱火。

至晚上6時許，警方的水炮車從金鐘推進清場。警方推進期間，示威者於灣仔軒尼詩道多處燃燒路障，又向警方防線投擲汽油彈。警方的水炮車一邊射水救火，一邊驅散現場示威者至銅鑼灣。

（反修例風暴）