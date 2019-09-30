警向天橋射橡膠 印尼記者疑眼眉中彈

水炮車射藍水 多記者中招

大批示威者昨於銅鑼灣至金鐘一帶抗議，不少傳媒都緊隨示威者直播。昨午約4時50分，部分防暴警察在灣仔站的行人天橋向入境事務大樓方向撤退，記者及大批示威者跟隨其後，其間數十名示威者突走出天橋，有防暴警察多次向示威者舉起雷明登槍戒備。該批防暴警察退後至近入境事務大樓落樓梯時，忽然轉身向天橋方向開槍，一名印尼女記者右眼眼眉附近位置中彈倒地，當時周圍亦有10多名記者。

右眼額頭腫起 眼球沒破裂

根據該名受傷女記者在facebook的SUARA專頁上載的「第一身視覺」片段，可見警方與示威者在行人天橋對峙時，有數名防暴警員一邊擎槍指向示威者一邊落樓梯，當「直播畫面」向着示威者時，突然傳來「砰」一聲巨響，該記者緩緩向後退，之後不支倒地，直播鏡頭影着地面；未幾鏡頭一轉，有多名記者包圍着她，有人大叫「First Aid」及「Call白車呀」，其間該名女記者躺在地上，無任何反應。

本報記者現場所見，該名印尼女記者穿著印有「PRESS」字樣的反光衣及戴上普通眼罩，眼罩在中槍後未有爆裂，僅頭帶斷開。她身上記者證顯示為一間本地印尼語媒體「SUARA」記者。在場為她急救的急救員相信，該女記者右眼附近中橡膠子彈，右眼及額頭腫起，能簡單回應急救員提問，她向救護員表示「非常痛（very painful）」。救護車約5時10分到場，將該記者送院。

（反修例風暴）