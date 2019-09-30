金鐘大舉拘人 全日逾百被捕 義救醫生就逮 被制服中學生遭圍毆

昨午4時半起，警方在太古廣場外金鐘道一帶大規摸拘捕。網上片段顯示，近百名防暴警和速龍小隊追趕並制服示威者，有人被按地後臉部朝地，留下大攤流血，另一名中學男生示威者被制服後，向拍片者大呼自己名字，隨即引來最少4至5名警員揮棍圍毆，用盾牌直擊他臉部，阻止他說話。

遭制服中學生呼名 警盾擊臉

拍攝該片的中大新聞與傳播學院講師譚蕙芸接受本報訪問稱，事發約下午5時半，她說目擊估計最少有幾十人被制服。短片所見，該名男中學生最初被一名持盾警員按地，惟當他大叫自己名字「李柏賢」後，即有4至5名警員從後而至，有警員作揮棍動作，譚蕙芸附近有一把男聲稱「行開啦八婆」。據了解，該同學就讀元朗趙聿修紀念中學中六級，該中學學生發起的反修例關注組確認一名李姓同學被捕，關注組在網上發起眾籌助其保釋。

現場消息稱，一名醫生提供義務救援下午4時許在金鐘一帶被警方拘捕，昨日被送到瑪麗醫院。醫管局回覆稱未掌握有關資料，不宜評論個別員工在工作以外事宜。發言人稱，如員工若被捕而被刑事檢控，醫院會根據人力資源守則跟進。

社總總幹事學苑總編同被捕

另外，示威者昨午4時後在政總外夏愨道一帶聚集期間，有示威者向政總方向投擲汽油彈，警方以水炮車向示威噴射藍色水劑驅散示威者，至接近5時，大批防暴警員突然走出政總水馬陣，並衝出夏愨道圍捕，當中包括速龍小隊，示威者隨即四散。警方在場制服多人，部分被捕者手腳擦傷，亦有人臉部流血，部分人其後被帶走。

香港社會工作者總工會昨在facebook發文，稱近傍晚6時，總幹事許麗明在金鐘道協助收集被捕者資料時，突然被10多個防暴警察阻止；會長倫智偉會稱，許麗明已告知會離開，但仍被防暴警察推撞及壓倒在地，即時拘捕。社總稱已安排法律支援協助許麗明。同一時段，港大學生會刊物《學苑》總編輯呂昊峻在金鐘道被警員制服。

明報記者

（反修例風暴）