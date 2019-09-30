特稿：警策略轉進取 提早突擊拘「勇武」

過去周六及周日示威，警察的部署變得「進取」，包括周六晚在馬路如紅隧口設路障截查市民；昨日在銅鑼灣崇光門口，遊行未出發大批防暴警已到場，而在金鐘政總外，防暴警在示威者集結早階段便「大批衝出」拘人等。

警方消息人士說，警方事前已準備「出去擒人」，目標是拘捕最激進的勇武示威者，而非如以往般拘捕一些走得慢的示威者，藉此打擊激進暴力行為。他續說，出動喬裝警拘捕是一種方法，但對喬裝警個人有風險，故昨日用大批防暴警快速現場拘捕，這亦有助日後檢控時的蒐證。

稱早進駐防政見不同者「私了」

至於防暴警昨日更早進駐崇光門口，消息人士解釋，過去公眾集會出現不少市民因政見不同而「私了」，「對警察來說，出現『私了』而警察未能及時到場並不理想」，故提早進駐有震懾作用，而初步了解，昨日「私了」減少；壞處是警察成為市民指罵目標，被指成為衝突導火線。

增路障搜車 阻嚇示威者運物資

第三個部署是昨日警方多了在馬路設路障搜查車輛，消息人士說，這是針對示威者運送汽油彈等武器，令他們不敢一車一車送來物資，「更有迹象是有人利用青少年運送攻擊性武器」，雖然此舉或惹市民不滿，但有阻嚇作用。

明報記者

（反修例風暴）