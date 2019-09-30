警喬裝示威者被追打 轟實彈脫身

灣仔修頓球場對出一段莊士敦道、盧押道昨有大批示威者聚集，傍晚約6時，有在場巿民高喊發現多名疑似喬裝示威者的警員，從拍下當時盧押道一帶情况的網上短片所見，至少5至6名穿便服、蒙面男子被圍，部分人全身黑衣，附近有示威者對其身分起疑，並投擲雜物，疑似喬裝的警員掏出伸縮警棍指向示威者，並走避至莊士敦道，示威者湧前追打，其後傳出疑似槍聲一下，示威者四散，高呼「開真槍、開真槍！」

喊「自己人」 速龍警掩護離場

本報記者在修頓球場外目睹疑為喬裝示威者的警員被包圍，現場傳出一下槍聲，一名身穿深藍色T恤、戴黑帽及蒙面男子舉起半自動手槍指向示威者，其後與同伴在防暴警員及速龍小隊掩護下進入修頓球場男廁。近10分鐘後，有最少5人蒙面離開，急步進入港鐵站。

本報記者追訪疑似喬裝警員期間，一批速龍警員湧至，聽到有人喊「自己人」，疑似喬裝警員便混入速龍中，其中有疑似喬裝警員推撞本報記者，另一持盾防暴警亦阻止本報記者向前追訪。

推撞記者 防暴警阻追訪

本報向警方查詢昨日是否有安排警員喬裝示威者行動，以及有否開真槍，截稿前未獲回覆。警方昨日發稿，稱有激進示威者在金鐘及灣仔一帶大肆堵路破壞，部分示威者破壞港鐵灣仔站設施，向警員投擲汽油彈；另一批示威者在金鐘道近港鐵站縱火，遭警方以「最低武力」驅散。

（反修例風暴）