國慶前夕 催淚彈快射速龍快衝 警民港島激戰 示威者汽油彈擲政總

泛民：國慶前營造「鎮壓氣氛」

工聯會：「暴徒」危害國慶活動

國慶前夕，港島昨爆衝突，民主黨涂謹申表示，警方昨日大規模拘捕示威者，是要營造「鎮壓的氣氛」，「鎖你48小時，令你國慶當日不能參與任何示威」。民主派會議召集人毛孟靜批評警方利用高壓手段，搜捕多名青年及手無寸鐵的人，令社會產生恐怖氣氛，目的是要國慶日「無驚無險」，但她質疑會適得其反，最終有更多人因此上街抗議。

工聯會理事長黃國則批評，「暴徒」故意在國慶期間大肆搗亂和破壞，搗毁國慶裝飾，危害政府、團體及市民慶祝國慶的多種多類活動。政府昨強烈譴責激進示威者的違法行為，表明警方會繼續果斷執法，保障市民安全和恢復社會秩序。

李國能發聲明：法治社會不容暴力

終審法院前首席法官李國能昨亦發聲明，稱市民行使自由時，要以合法和負責任方式，法治社會不能容忍暴力行為（見另稿）。

醫管局表示，截至昨晚10時半，共有21男4女送院，其中東區醫院一名女子嚴重；一名男子已出院，其餘23人情况穩定，傷者年齡介乎18至67歲。

由網民發起的遊行原定昨午2時半起，在銅鑼灣崇光百貨外集合，再遊行至政府總部。警方昨中午已在金鐘、灣仔及銅鑼灣多處佈防，並加強截查在場市民。

市民無「豬嘴」聞煙流淚 商舖急拉閘

至1時，群眾陸續聚集在東角道一帶，防暴警在怡和街及東角道交界設封鎖線，警告現場巿民正非法集結，呼籲盡快散去，市民指罵警員，其間有防暴警制服最少兩名男子，並鎖上手銬，現場群眾不滿，要求「放人」，防暴警施放胡椒噴霧；下午2時22分，增援的防暴警在怡和街、東角道等向群眾發射多枚催淚彈，大批市民因無「豬嘴」等裝備眼淚鼻水直流，地舖商戶急忙拉閘，群眾一度撤離，至3時前，現場有人呼籲按原定路線遊行至政總。

水炮車射藍水 示威者不撤頑抗

下午3時許起，示威者分別在灣仔及金鐘與警方激烈衝突，大批示威者佔據夏愨道，警方出動水炮車射藍水驅散，但示威者未有撤離，繼續與警對峙，並多次向政總水馬內的警方投擲汽油彈、磚頭等，政總西翼內有多個火頭；警方則發放催淚彈，有警員在政總高位平台向群眾發射布袋彈等驅散，雙方「激戰」持續約10分鐘。

至近5時，示威者未有戒備下，一批速龍小隊從政總內突然衝出夏愨道，一邊發射胡椒球彈，一邊大規模衝前制服多名示威者；金鐘另一邊，防暴警由紅棉路向金鐘道驅散，前後包夾示威者，再有大批人被制服，有示威者流血，亦有示威者懷疑腦癇症發作，救護員到場治理。現場所見數十名示威者被警方制服，警方以索帶綁起示威者雙手。

示威者傍晚起在灣仔軒尼詩道及菲林明道一帶聚集，築起路障再與警方對峙，並堆放雜物點火，警方發射橡膠子彈，示威者後退期間向警方多次投擲汽油彈。至晚上7時許，大部分示威者已離開。

另外，凌晨有數十人在旺角警署對開各處聚集，至少兩度有人縱火。防暴警察一度出動驅散及拘捕多人，在警署各處向太子道西連開最少8槍，地下遺有多個布袋彈彈頭，初步相信無人中槍受傷。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676