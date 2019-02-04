612基金回應質疑 稱要預留4000萬訟費

籌8371萬 已批513萬

基金目前共籌得約8371.9萬元，當中已批出款項約513萬元。對於被質疑直接支援抗爭者的金額較少，吳靄儀回應稱，法律支援所需金額大，無法與一般緊急經濟支援相比。她說基金正支援9宗民事案件，其中4宗並沒公開詳情。她又說，民事索償要預留敗訴時要支付的訟費，以每宗案件450萬元計算，9宗個案需預留4000多萬元。

資助民陣音響 「如付眾籌行政費」

早前基金被批評資助民陣音響事宜（見表），基金信託人、學者許寶強以網上眾籌比喻，稱眾籌也須向中介網站付行政費，基金於民陣舉辦的遊行中順利籌款，該筆給民陣的支出與網上衆籌的行政費相似。另一信託人歌手何韻詩補充，有關支出並不單包括音響，也包含裝置、運輸、工人開支等費用。

基金fb專頁聘兼職 增發放信息

吳靄儀強調，一眾信託人也是努力學習中，盡力在增加基金透明度及保障求助者私隱之間找平衡點。她說現在基金的facebook專頁已增聘兼職人手管理，向公眾發放信息，盼大眾能多了解基金運作。

（反修例風暴）