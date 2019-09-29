警5年銷毁3萬米高檔案

包括案件檔案 未知涉佔運否

本報早前向政府檔案處查詢過去5年警務處銷毁檔案的情况，檔案處回覆稱，警方過去5年獲准銷毁的檔案約有31,540直線米，包括3450米行政檔案及28,090米業務檔案，包括警區運作及管理紀錄、案件調查檔案、交通違例檢控等。

法律改革委員會去年底就檔案法立法諮詢公眾，今年3月完結，諮詢結果未公布，政府未有立法時間表。檔案處表示，現時政府所有決策局及部門，包括特首辦、律政司、保安局及警務處等，需遵守有關檔案管理的強制規定和指引，當不多於30年的保存期屆滿後，各部門會將具歷史價值的檔案移交檔案處作鑑定，而不具歷史價值的檔案需先取得檔案處長批准才可銷毁。

本報向特首辦、律政司、保安局及警方等部門查詢有否要求銷毁與修例《逃犯條例》有關的檔案，檔案處統一回覆稱，沒有收過任何部門就修例作出的存廢或銷毁檔案申請。

檔案法未立 憂反修例檔案不保

檔案處前處長、「檔案行動組」副主席朱福強說，雖然政府部門需遵從處理檔案的行政指令，但檔案法未立法，各部門是否就事件開立檔案、其後會否銷毁，均屬「無王管」狀態，不會有法律後果，認為與佔運相關檔案得見天日的機會是「微乎其微」。朱福強說，近期反修例風波中亦涉及不少敏感資料，如8．31當晚警員的行動是否涉違規、甚至犯法，擔心有部門事後會銷毁對自己不利的檔案。他促請政府成立獨立調查委員會，由委員會頒令保存檔案。

一直關注檔案法的立法會議員陳淑莊亦促請當局保存有關檔案，以讓政府日後如真的成立獨立調查委員會，亦仍有資料可作調查。

明報記者 畢嘉敏

（反修例風暴）