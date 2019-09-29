被捕青年送新屋嶺 稱警不許聯絡親屬

他手上無義務律師電話，只可翻查警署的律師名冊，湊巧有被捕者早已把義務律師電話寫在手臂，他才聯絡上義務律師，「呢世都記得那個電話（號碼）」。

停車場空氣侷促不已，阿火坐在椅上徹夜難眠，約16小時後被轉至新屋嶺扣留中心一刻，他想起種種傳聞，「真的驚了一吓，但要打就打啦」。懼怕的事並無發生在他身上，但新屋嶺時鐘壞了，在殘破的倉內度日如年，「好像坐監」。

母尋子 折騰46小時才相見

阿火的母親得悉兒子被捕後，翌日凌晨趕至警署，在門外苦候近兩小時才能進入，但已無法見他，「一路等消息，卻無消息」。再過去一天，流傳太子站案件提堂，她又跑到法庭查看被告名單，卻再落空。隨後她才知兒子早已被送至新屋嶺，「嚇到個心跌咗落嚟」，連律師亦不清楚警方何時才釋放他。傍晚她趕赴新屋嶺，但路途偏遠，尋覓多時才找到，母子重逢之時，阿火已被扣查46小時。她深信兒子無辜，冀法庭還他公道。警方回應不評論個別事件，稱一向尊重被羈留者尊嚴、私隱和權利，如他們要求或值日官認為他們因傷病需治療，值日官會將他送往最近政府醫院或診所。另外，在對調查過程或司法程序無造成不合理延誤或妨礙下，被羈留者會獲安排與外界溝通，如尋求法律援助及聯絡親友。

（反修例風暴）