睹速龍入車廂打人 恐懼揮之不去 憶8．31 三青年難忘守護陌生婆婆

明報記者 陳柔雅

當晚他們10時許乘港鐵回家，阿風、阿晴與阿文先抵達太子站，走出月台打算轉車，但見不少黑衣人大叫「換衫、開遮」，令他們不敢亂走，其後走進下一班駛至的列車，但列車遲遲未開出。一名患心臟病的婆婆不斷叫嚷「好驚」，當列車廣播說暫停服務，他們牽着婆婆走到對面觀塘線列車。未幾，車站廣播要求所有人離開。

路過轉車遇險 20多陌生人緊擁相護

「走無退路，上不到車，又封了站……」3人在月台不知如何是好，此時不少人由底層沿樓梯往上走，卻又驚慌折返。當速龍小隊衝下月台，3人與婆婆，還有20多名陌生人緊緊擁在一起，目擊警員用警棍擊打人，部分警員壓在被捕人頸椎上。短短數分鐘卻很漫長，阿風不太敢正視，「好驚望多兩眼會被打，尤其我們年輕」。

登上遲一班車的阿火聽見車站廣播，心知不妙，想起元朗7．21事件，立即與其他人走樓梯。走至頂層轉角時，速龍小隊湧至，叫聲四起。眾人原本獲放行，但有警員察覺阿火手上袋子有一個頭盔與一個未開封眼罩，「我現在要正式拘捕你」。他解釋自己是在教會聚會後乘車回家，無參與示威，頭盔與眼罩是新購入供大學開學禮時用。阿火被索帶綁手，面壁跪地，周遭防暴警情緒激動，屢對被捕人大叫「死曱甴」及「收嗲啦」。跪地半小時後，他先後被送往葵涌警署及新屋嶺扣留中心（見另稿）。他被扣查46小時後獲准保釋，罪名是非法集結，他詰問「為何我只是搭車經過太子站，都會被告非法集結？我理解明白，但不接受」。

為開學禮買防具 涉非法集結被捕

阿風、阿晴與阿文看新聞，才知阿火被捕。當晚他們最終登上觀塘線列車，身旁有長者，也有手抱嬰兒的母親，車廂只剩沉默，還有對面傳來的胡椒噴劑氣味。列車開往石硤尾站時聽到玻璃碎裂發出巨響，原因不明。眾人到站後慌忙乘巴士離開，怕有防暴警追上，阿晴說：「警方說很多人喬裝市民，但真的好多市民，我們好驚。」

如今少許響聲已令阿風警惕，阿晴不敢乘地鐵。他們不滿警方「無差別」攻擊市民，對警方失去信心，阿文說：「當打人就是執法者，你要去到哪裏求助？」當晚傳媒被拒入月台採訪，消防處與警方連番解畫，公眾對「打死人」疑慮仍未解，每夜太子站外悼念燭光依然。他們冀港鐵早日公開閉路電視片段，還原真相。

（反修例風暴）