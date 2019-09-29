涂謹申批新屋嶺欠監察 葉國謙：值得考慮開放

【明報專訊】新屋嶺拘留中心在反修例運動期間被質疑內有被捕者遭虐待，特首稱新屋嶺是監警會檢視工作重點之一，民主派議員涂謹申批評新屋嶺監察措施不足，亦有律師遭警方延遲法律探訪，政府難抵擋指控；建制派議員兼行政會議成員葉國謙亦稱值得考慮開放該處予外界了解實况。另一行會成員林正財說，監警會調查工作量大，應予時間梳理，待出報告後再看能否找到真相。
涂：律師遭延遲法律探訪 政府難抵指控
民主黨立法會議員涂謹申昨日在港台節目表示，新屋嶺有慘無人道的酷刑室名號，監察措施不足之餘，近期也有律師遭警方延遲法律探訪，認為政府難抵有關指控。他建議，反修例衝突期間，若有兩名以上示威者被捕，安排當值太平紳士1小時內到警署，示威者如稱被打可向太平紳士投訴，認為措施積極，讓政府於「非常時期」令市民安心。
出席同一節目的葉國謙說，政府決定不再使用新屋嶺作扣留中心，值得考慮開放予外界了解實况。他強調，法律絕不容許警員濫用私刑，又提到時任警司朱經緯於2014年佔領運動期間，在旺角以警棍襲擊途人後受到法律制裁，因此警方執勤時絕對應嚴格遵守法律規限。
另外，涂謹申表示，特首稱對話是聆聽「和理非」市民的意見，但警方卻拒絕對和平的十一遊行發出不反對通知書，代表特首不想聆聽上百萬和理非市民的聲音，他質疑對話成效。