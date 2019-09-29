涂謹申批新屋嶺欠監察 葉國謙：值得考慮開放

涂：律師遭延遲法律探訪 政府難抵指控

民主黨立法會議員涂謹申昨日在港台節目表示，新屋嶺有慘無人道的酷刑室名號，監察措施不足之餘，近期也有律師遭警方延遲法律探訪，認為政府難抵有關指控。他建議，反修例衝突期間，若有兩名以上示威者被捕，安排當值太平紳士1小時內到警署，示威者如稱被打可向太平紳士投訴，認為措施積極，讓政府於「非常時期」令市民安心。

出席同一節目的葉國謙說，政府決定不再使用新屋嶺作扣留中心，值得考慮開放予外界了解實况。他強調，法律絕不容許警員濫用私刑，又提到時任警司朱經緯於2014年佔領運動期間，在旺角以警棍襲擊途人後受到法律制裁，因此警方執勤時絕對應嚴格遵守法律規限。

另外，涂謹申表示，特首稱對話是聆聽「和理非」市民的意見，但警方卻拒絕對和平的十一遊行發出不反對通知書，代表特首不想聆聽上百萬和理非市民的聲音，他質疑對話成效。

（反修例風暴）