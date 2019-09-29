黃之鋒區選戰海怡西：倘DQ有應變方案

稱眾志已轉型 政治聯繫填民主派

周庭去年因眾志成員的身分被取消參加立法會補選資格，黃之鋒稱他已與負責民主派協調的「民主動力」商討了被DQ的應變機制和方案。他指出，香港眾志已轉型為壓力團體，所以他不會在「政治聯繫」一欄寫上「香港眾志」，會填上「民主派」，強調絕不是為避嫌。至於他對「民主自決」和「公投」的立場，他說民主自決是說香港在2047年後的政經地位，希望讓港人有抉擇機會，到底北京會如何處理《中英聯合聲明》50年不變限期屆滿後香港的憲政地位問題，要問北京政府。

黃之鋒又說，眾志前主席羅冠聰在2016年都能參選立法會，如在國際社會如此關注、香港抗爭持續不斷的狀况下取消他的參選資格，說明了政府所說的「對話平台」猶如公關欺騙伎倆，若政府願聽年輕人聲音，就不會令他們連參選、在體制內發聲的機會也沒有。他表示，除了國際連線和街頭抗爭，同樣相信社區民主的深耕，希望透過參選，說明區議會不是選民服務的比併，更是價值選擇。

周庭：如DQ黃 反抗會更大

周庭及工黨立法會議員張超雄等均出席撐場，周庭稱，不知道黃之鋒會否與她去年一樣面臨被DQ命運，如林鄭政府要強硬取消黃的參選資格，反抗會更大，希望市民影響身邊的人出來投票。張超雄形容黃之鋒參選是「螳臂擋車」，冒險抵抗極權，又形容他如《聖經》中的大衛般對抗歌利亞。

被問到區選當日會否擔心有人包圍票站，致當局取消選舉，黃之鋒稱如民主派形勢大好，包圍票站可能會是「拿住國旗、愛國愛黨的熱心朋友」。現任海怡西區議員是新民黨陳家珮。

（反修例風暴）