日前聽證會支持反修例 美學者稱被拒入境

入境處：不評論個別個案

加勒特接受網上英文媒體《香港自由新聞》訪問時稱，原計劃來港探朋友及與其他學者交流等，他問香港入境處職員有何原因會禁止人們入境，對方稱例如未能提供回程機票及酒店預訂證明等，但加勒特向入境處職員指出這不適用於他的情况，因他已提供相關證明；入境處職員稱這是內部決定，不必向他提供原因或解釋。加勒特認為港府是出於「政治動機」拒絕他入境。

眾志批報復審議人權法案

加勒特是《中國香港的反霸權：形象化城市抗議》的作者，曾多次出入香港，均未受阻撓。香港眾志認為，港府此舉明顯與他早前在聽證會的發言有關。何韻詩回應稱，香港政府拒絕聽證學者入境，「證明佢（政府）好驚，明顯已經唔知應該點樣處理」，又認為此時政府已無任何辦法，打壓方式已經失控。

佔運5年 CECC聲明促改革選舉

另外，昨日是2014年佔領運動5周年，CECC發表聲明，促請港府實施選舉改革，呼籲優先考慮雙普選。聲明由CECC主席、民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern）及共同主席、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）發表，指出香港自治、人權及自由在過去5年受到愈來愈多蠶食，如取消立法會選舉候選人及議員資格、提出修訂《逃犯條例》草案等。

聲明又提到香港反修例示威，稱「將繼續與香港人站在一起」，促港府盡快成立獨立調查委員會。

委員會同時呼籲美國政府調查香港示威者被羈押期間受到濫暴對待，並發表聲明堅決支持香港的人權和民主；CECC亦會致力在美國國會迅速通過《香港人權與民主法案》。

明報記者

（反修例風暴）