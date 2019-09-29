紅底父母前線尋子 嘗催淚彈後軟化

遭發現示威裝備 母子對質

他說有朋友近日確實被父母「篤灰」，家人報警說在家中找到防毒面罩、頭盔等裝備，說「個仔疑被人煽動」。他說若被父母「篤灰」，一定會摧毁親子間的信任。

他去完示威，回到家通常隨手將裝備擱在自己房間枱頭。早前母親看見裝備後與他對質，他斬釘截鐵給她3個選項：報警「篤灰」、趕他出門不相見、由得他。母親表明不會報警，亦不會趕他走，他說「那只有由得我了」。母親提議兒子去外地讀書，他卻放不下香港。

母曾罵「死監躉」 父護航：底線不被捕

記得8月時，Edward往示威，父母到上環找他，「他們打電話給我，正宗『老竇老母搵仔』，他們傻的，全部人穿黑衫、蒙面，怎可能找到我呢？」兩人確實沒找到兒子，卻因此首次嘗到催淚彈。他說母親之後改口勸他，「你唔夠（警察）打，你被他們打有何用呢？他們（警察）無人性」。他認為父母亦默認了警察有問題，只是他們無法上前抗爭。

母親曾在家罵他將會是「死監躉」、「人家說我個仔是暴徒」；父親出口反駁，說既然人家不尊重他們一家，那就不必勉強來往。「我當時望住阿爸，即時變了『心心眼』」，但父親亦講明底線是不被捕、別惹警察回家。父母一輩是從殖民地政府時期已被馴服、奴化的香港人，「為什麼因為你年紀大，我就要聽你話？每人講說話都有機會講錯。為何因為你是長輩，你講說話就肯定是對的呢？」

（反修例風暴）