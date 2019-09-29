【周日人物】昔傘運和理非 90後今組「車隊」助抗爭 信運動會延續 終點雙普選

5年前，讀中學的他日日在金鐘「自修室」。今年，這名大專生在反修例運動中換個角色，自組Telegram群組，暗暗部署「車隊」堵路協助示威者；走在前線時被警員以真槍指嚇，意識到隨時會死，最近寫下遺書。這場運動未見盡頭，「我相信終點就是爭取到起點時那個訴求」，他有信心一日未爭取到雙普選，大家會一直兜圈走下去。

文：羅嘉凝 攝：蘇智鑫

20歲的Edward仍是一臉稚氣，5年前更是個懵懂少年，9月28日看電視新聞見警察打人，於是走上金鐘街頭，初嘗催淚彈，他仍記得那時的恐懼，形容自己9‧28正式踏入社會，「所有事情很新奇、不可思議、刺激大腦」。往後他每天到金鐘佔領區「自修室」，一個無心向學的少年因此想到要升讀大專。

稱傘運「將年輕一代打醒」

傘運前，他是受保護的一輩，任由社會幫他做決定。他說傘運是一個序幕，「將年輕一代打醒了，讓很多港孩、港童進入社會」，年輕人想用血汗放膽爭取應有權利，不再等別人施予。Edward那時是個「和理非」，有天晚上金鐘佔領區有人欲攻擊立法會，他在現場拿着咪高峰譴責那是「無目標的破壞」。

2016年農曆新年旺角大衝突，他從電視新聞見到警察向天開槍，內心被震撼了的同時，卻看見梁天琦播下一顆日後抗爭的種子：和理非並非唯一途徑，勇武亦是一條路，可以上前救手足、丟磚。

Tg蒐意見 動員逾百部車堵路

今年6月颳起反修例風暴，他當初加入Telegram（Tg）的「公海」群組，見到各人留言，「好像朋友間約食飯，個個都說好，卻不拋出時間、集合地點」。於是他決定帶領話題，隨後開設平台，策劃堵路以協助示威者。他強調自己並非指揮別人，而是收集意見，再動員逾100部車實行計劃。

「若（車的）位置放得對，一輛車就可癱瘓上環，不足10輛車就可癱瘓金鐘、中上環。」這個傘運參與者形容港人經歷傘運啟蒙，在今場運動蛻變，「每個人都有行動力、凝聚力，每人亦可做大台」。他稱在群組策劃行動時，應定下清晰目標、評估風險、設安全逃走路線。

8‧31遭槍指 感隨時死寫下遺書

對於這場運動的「五大訴求」目標，Edward並不樂觀，「其實明知不可能，但不出來反抗，就會愈發被打壓」。不過他相信運動會延續下去，不會完結，而他不會問政府會做什麼，只問自己可以做什麼令政府回應。政府說釋放被捕者是違反法治，他說「今日我們不救他們，他日就輪到我們被捕」；外人看到示威者縱火、搶犯，他看那是官逼民反，「如果政府6月9日回應百萬人（遊行）的訴求，運動不會延續到9月底」。

他走上前線參與義載，8月31日，他與10多個勇武示威者在銅鑼灣維園遇到打扮成示威者模樣的疑似「臥底」警察，他說當時該警察不斷挑釁示威者：「你們不是好×型嗎？過來吖！」示威者沉不住氣一擁而上，警察先射橡膠子彈，示威者中彈仍沒後退，直到警察用真槍，將槍口指向他們，他那刻被嚇呆了，那是他第一次覺得可能會死。

警方說是警員生命受嚴重威脅，因而鳴槍示警，他說「那一定不會是最後一次（被槍指），如果沒有要死的覺悟，請不要上前線」。他認為警察不會顧念示威者的生命，所以寫下遺書，幻想若警察再用真槍指向示威者，「我希望我可以站在他（警察）面前，保護其他手足」。原來他定了目標、評估過風險，卻沒為自己設計逃走路線。

（反修例風暴）