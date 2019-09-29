回應全民派錢：資源投放要具針對性

陳茂波形容本港經濟內外交困，反修例風暴令訪港旅客大跌，這幾個月一般市民外出消費意欲都受到打擊。他稱「經濟颱風」愈吹愈近，包括旅遊、零售、酒店住宿、餐飲等個別行業在「當風位」，感覺到壓力遠遠超過三號風球。被問到會否考慮全民派錢，他稱資源投放要具針對性，因為市民可能往外消費，派錢帶來的經濟效益未必全部在香港。

料美通過法案 影響中長線投資

他又預料，美國國會通過《香港人權與民主法案》機會很大，而短期對香港經濟未至於有「立竿見影」的影響，但中長線而言會影響投資氣氛。至於通過法案後的具體影響，他說美國國會通過後，亦要美國總統簽署，美國政府部門之後要向國會提交報告，要視乎報告內容才知道影響如何，所以現階段不宜推測。

經民聯昨發聲明指出，《香港人權與民主法案》是美國為自己製造干預香港事務的法案，目的是要將香港變成牽制中國的棋子，經民聯堅決反對。

經民聯指出，香港是美國賺取最大貿易順差的地區，美國國會通過有關法案只會造成兩敗俱傷的局面，並為中美關係及經貿談判蒙上陰影，呼籲美國盡快停止推動法案。

（反修例風暴）