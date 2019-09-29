陳茂波：研放寬按揭保險 助年輕人上車

稱不可能放寬按揭成數

陳茂波說，社會一直有聲音希望政府協助年輕人置業，但政府推出新措施時必須考慮會否影響金融體系安全，以及會否為樓市火上加油，而按目前市况，全面放寬按揭成數並不可能，故透過放寬按保將更有效，至少不會衝擊金融體系。他說有留意到二手物業在承做按揭成數有規限，故不少年輕人上車多會選一手物業，因發展商能提供二按等財務安排，讓年輕人可以低首期入市，政府正考慮放寬按保以協助未能負擔首期的人入市，但申請者須無物業及買樓自住等。

張國鈞：放寬樓價上限更有幫助

據現時按保計劃，400萬元以下物業可借最多九成按揭，400萬至600萬元可借八成，陳茂波昨未有透露放寬按保的詳情。

身兼按揭證券公司董事的民建聯立法會議員張國鈞稱，不知道陳茂波所言放寬保險按揭是怎樣，但若想幫助首置市民，就應放寬按揭安排中樓價上限「條線」。他解釋，現時只有600萬元以下的物業才可做到八成按揭，問題是600萬以下的盤源難找，香港樓價升得快，若放寬到800萬以下的物業都能做八成按揭，才能令市民上車有更多選擇。他說社會有要求放寬「條線」，但財金官員有心魔，「擔心個市一回落，市民會負資產」，但他認為即使有跌市迹象，政府亦應將是否買樓的決定權交回市民手上，而不是預先替市民決定。

據了解，政府一直有研究如何協助一些有能力供樓、但首期不足的中產，以解決他們的置業需求，適量放寬按證公司的按保比例是考慮之一，讓他們申請按保，以補充因銀行按揭比例太低而未能付首期的困難，從而購買二手樓，這可增加置業選擇；惟政府亦關注有關建議會否對樓市火上加油，必須十分謹慎，取其平衡。

金融界立法會議員陳振英說，放寬按揭保險不是新概念，因為現時只有買一手樓才能有高成數按揭，有人會借助發展商提供的二按上車，惟利息更高；若政府放寬按揭保險，最高按揭成數可以達九成至九成半，令年輕人可以不止選擇一手樓及二按，有更多選擇。他又認為應放寬首置港人的按揭成數，以減輕年輕家庭上車的壓力。他認同必須要為享有該等優惠的樓價封頂，否則年輕家庭按揭負擔太重也並非好事。

業界稱放寬不應以年齡為界

按計劃執行董事葉敬誠認為，若政府放寬按保中的按揭成數，如600萬元可借九成，的確能協助更多人上車，更能帶動二手成交，但他又認為放寬措施不應以年齡為界，家庭客比單身年輕人更有置業需要。

（反修例風暴）