移居大馬者：別以為離開就「脫苦海」

治安差 不敢到處去

43歲的阿文曾在澳洲讀書並取得該國護照，其後他回港經營貿易生意，7年前有見營商環境轉差，遂帶同太太和子女到吉隆坡再創事業。「最少住半年、一年才看到問題……」他說，當地有搶劫問題，「行街講電話有可能被搶，大商場才較安全」。他說至今仍未敢在當地到處走，語言不通的馬拉區更從未踏足，「出了事怕無人救」。對於不少人計劃移居後開小店，他提醒要準備額外支出，以食店為例，衛生、勞工以至申請招牌，稍有少許不符合要求就會被罰款。

6000港元租1200呎單位

阿文現時以每月約6000港元租住1200方呎的單位，他形容有香港太古城的質素，故無意置業。他建議有意在當地買樓居住的港人先租後買，原因是「對不同地區不熟識，很容易買錯」，但他認為當地教育、醫療相對不錯，3名子女同就讀國際學校，學費較香港便宜兩三成，學生更國際化，校園更大，而醫療費用也較香港低，到醫院看門診約要200元，「整體生活開支較香港低」。

據《彭博》上月報道，馬來西亞「第二家園計劃」今年接獲251宗來自香港的申請，較去年增三成。計劃規定，未滿50歲的申請者需在當地開設50萬馬幣（約93.6萬港元）定期存款戶口，50歲以上為35萬馬幣（約65.6萬港元），兩者均需證明每月有海外收入1萬馬幣（約1.8萬港元），包括退休金。

（反修例風暴）