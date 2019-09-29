良民證申請4月1.2萬 按年升五成 「穿衣顏色也失自由」 夫婦尋移民後路

明報記者 馮樂琳

6月按年升12% 8月升54%

同從事工程業的黃氏夫婦早於6月一起上街反對政府修訂《逃犯條例》，自言是「和理非」的二人說，市民並非沒有和平爭取過，只是政府不願回應，更企圖借警察「擺平」事件，令他們對政府大為失望，萌生移民念頭，形容「現在的政府很陌生」。

黃氏夫婦未有孩子，但有打算生育，正為兒女的未來擔心。「香港現在未必很差，但10年後會怎樣？」黃太說，現時已感覺到自由受限制，例如穿著衣服顏色的自由，又見到有人因表達政治立場而丟了飯碗，令她不安，「很驚一句不合聽的說話，以後都不可以說」。他們擔心香港變得與內地一樣，不希望孩子將來在一個資訊封鎖、視野狹窄的環境長大，故有移民的想法，並着手研究不同國家的移民門檻、經濟、歷史、司法系統等，計劃下一步到當地「實地考察」，初步計劃先取得歐盟護照，繼續在港工作，一旦香港變得不宜居住，他們便有「後備方案」。

子女剛到外地升學的林太說，近月反修例事件影響她對香港前途的信心，令她萌生移民念頭，希望給自己和下一代多一個選擇，「不想下一代生活在不安定的地方」，但她說仍未有決定，假如子女決定畢業後留在當地發展，便有可能舉家移民，亦有可能夫婦退休後到外地居住。

林太說，剛到澳洲升讀大學的長女亦曾提及畢業後不知應否回港發展，她認為應由女兒自行決定。

根據警方數據，自6月至本月26日，無犯罪紀錄證明書申請數目共有12,334宗，較去年6月至9月的8,293宗增加48.7%。

移民公司：不少人對東歐感興趣

信睿環球董事司徒詠怡稱，近期申請移民人數增加，但未有確實增幅。她說，近來不少人對新興移民國感興趣，例如東歐，但她認為港人移民大都想落地生根，建議選擇當地人能說流利英語的國家。她提醒，東歐國家移民門檻相對低，但不代表取得歐盟護照後可藉此獲得大國福利，不應因門檻低而做錯決定。

8月申9月留學 按年升2.5倍

另一方面，海外升學的查詢及申請近月亦增加。升學中心英識教育創辦人陳思銘稱，有家長說有感社會、學校氣氛差，認為不再是孩子成長的最好地方，希望盡快送走子女，透過其公司辦理申請今年入學的人數，在過去3個月按月遞升，以中小學為例，單是8月申請並在9月入學的有55人，去年同期只有15人。

陳思銘說，一般在暑假申請同年升學的，是公開試成績不理想的文憑試考生，但今年中小學生明顯增加，在6月、7月和8月申請而成功在9月入學的分別有32人、45人及55人，「現在仍有家長申請9月即時入學」。他說，年滿7歲才可入讀英國的寄宿學校，5至7歲幼童的家長需申請「陪讀」簽證（Dependent Visa），今年有關申請也有所增加。

「最後一刻」申請升學的數目大增，陳思銘說，英國不少學校作出相應措施，例如以往英國學校不太願意資助家長申請「陪讀」簽證，「擔心家長打黑工，學校都有麻煩」，但他說不少學校得知香港的情况後，今年都願意資助。

（反修例風暴）