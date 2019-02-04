元祖連儂牆 WE ARE BACK直幡 呼應5年前

人鏈連維園政總未果

銅鑼灣築「文宣之路」

「和勇攜手，齊抗暴政」、「不是因為有希望才堅持，是因為堅持了才有希望」……市民以寫上訴求的便條貼、文宣海報等，一個下午便重建了5年前的金鐘連儂牆。海富天橋下午有人掛上「人民乘願歸來 WE ARE BACK」黃色直幡，被警員迅速拆去，一小時後市民再用便條貼製成新直幡重掛。傍晚5時58分，即2014年9．28警方放第一枚催淚彈一刻，在場約千人肅立並高唱《願榮光歸香港》。

剛升讀大學的阿妍說，自己零用錢不多，仍自掏400元印製文宣。5年前仍是中二生的她表示有參與傘運，認為是政治啟蒙，至升大學棄法律而選修政治，她認為5年來港人抗爭意識仍強硬，反修例運動揭示警方濫暴，「撕開了政府的遮醜布」。抱着4歲女兒觀看連儂牆的周先生擔憂孩子生活，但強調「不論她將來什麼顏色，由她自己思考」。

金鐘一帶昨午有直升機在上空盤旋，灣仔、銅鑼灣維園外有市民貼文宣，其間秩序和平，港鐵陸續關閉銅鑼灣、灣仔和中環站部分出口。

（反修例風暴）