和理非未懼衝突：與勇武有默契 民陣：30萬人集會 警：高峰時8440

政府於民陣集會結束後發稿，表示一人一票普選特首和立法會是《基本法》訂下的最終目標，但社會需在平和、互信的氛圍下透過對話解決分歧；政府會審時度勢，按基本法及全國人大常委會的相關解釋和決定推動政制發展。

「每場運動孕育下場運動」

戴耀廷勉灰心者「見到希望」

民陣「反抗威權迎接黎明」集會原定晚上7時開始，大批市民約6時半已抵達金鐘港鐵站，有人將4米高的《香港民主女神像》帶到添馬公園。集會開始後，正保釋等候上訴的戴耀廷上台發言，他說，由1989年六四事件、2003年七一遊行、2014年佔運到現在的反修例運動，每場民主運動都孕育下一場運動，勸勉在修例風波中曾感灰心的市民，「希望你們與我一樣見到希望」。

民陣召集人岑子杰說，5年過去，香港仍未落實真普選，今次有新一代參與反修例運動，加上曾參與傘運的市民支持，相信運動能堅持。

參與民陣集會的市民多屬「和理非」，對於周邊衝突，高太稱市民經歷多場示威後已與勇武示威者「有默契」，認為「和理非」的人「可作為前線back up（支援），警察不會衝過來」。帶同11歲兒子到場的凌先生表示，不擔心被場外堵路及衝突波及，「香港人好叻，有路就會走」。

昨有穿黃背心的「守護孩子」成員到場，其中余小姐對日前有組織成員被指疑遭防暴警察腳踢非常憤怒，但事件沒有嚇止她保護示威者的決心，「（他們）愈怕就愈需要我們」。

（反修例風暴）