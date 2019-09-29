傘運5年再佔夏愨道 警催淚彈水炮車驅散 集會後示威者破壞政總

5年前，「和理非」和「勇武」的路線在運動後期現分歧；昨晚，多名集會者及前線示威者受訪表示，和理非可為前線作緩衝，勇武可為和理非開路、在集會後安全離開。

政府：強烈譴責激進示威者

政府深夜發稿，批評激進示威者在政府總部附近堵路、破壞公物及縱火，並以磚塊及汽油彈攻擊政總在場警務人員，對激進示威者的暴力及破壞行為予以強烈譴責。

民陣集會開始前半小時，示威者已在海富天橋以粗言穢語、拍打鐵閘挑釁政總內的警員，至集會開始後約20分鐘，大批黑衣人用雪糕筒堵路，並佔據夏愨道東西行車線和添美道。有參與佔路的示威者說，由於人太多，希望開路予市民到添馬公園參與集會。另一邊廂在集會現場，和理非市民稱與勇武示威者「有默契」，無懼被衝突波及，並相信參與集會市民可支援前線（見另稿）。

佔路後，夏愨道政總西翼和龍和道特首辦外均有示威者將磚頭、水樽等擲進駐守水馬內的警方防線，駐守夏愨道的防暴警員最少四度向外噴液體還擊；龍和道的警員亦多次射胡椒噴劑。警方一度要求民陣處理非法行為，並警告會出防暴警察驅散，民陣提前於8時24分宣布集會結束。

民陣提前結束集會

示威者和警方武力隨即升級，有人在夏愨道焚燒中國共產黨黨旗，有激進示威者向政總西翼投擲汽油彈和磚頭，警員所處水馬陣內火光熊熊。

示威者汽油彈擲警防線

警高位向地面開槍

約8時40分，在政總西翼戒備的水炮車向外噴射透明和藍色水劑，警員其後施放多枚催淚彈，並在政總高位向地面開槍。有裝備的示威者呼籲沒有裝備的人離開，又搬來花槽助和理非市民跨過石壆離開。撤離期間，有人高叫「留力十一（國慶）」，勸示威者離去。

警多處搜捕 帶走巴士乘客

晚上約9時，防暴警察由中環、灣仔向金鐘夏愨道推進，示威者陸續離開，警方其後在多處搜捕示威者：警員於灣仔菲林明道鷹君中心外截停多架過海巴士並上車搜查市民隨身物，又以攝錄機拍攝乘客樣貌，帶走最少兩男一女；警方並在紅隧截查行動中帶走一名年輕男子。在灣仔和銅鑼灣，警員多次要求站在數十米外的記者再往後退；於銅鑼灣拒絕讓記者拍攝警方於巴士內搜查情况。

早於集會前，警方已在金鐘、灣仔一帶戒備，有市民在軒尼詩道被10多名警員截查，亦有大批防暴警員駐守金鐘、灣仔港鐵站。傍晚6時，立法會發出紅色警示稱基於安全考慮關閉入口，要求大樓內的人立即撤離。

醫管局表示，截至晚上10時30分，因港島公眾活動有兩名男子（21和23歲）被送往瑪麗醫院，情况穩定。

明報記者

（反修例風暴）

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