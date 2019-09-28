大台不再 樂做參與者 岑敖暉：香港好勁

大台最多30人 能力有限

岑敖暉解說，有「大台」的社運，核心組織者不可能超過30人，精力、腦力有限，運動多元性亦有限，決策需時長。他今年8月底與梁麗幗出席第八場民間記者會，講述5年前學聯代表與官員對話的「中伏」經歷，籲大家勿重蹈覆轍，事後有零星聲音質疑他又想做「大台」，故他刻意保持低調。

今次反修例運動無大台、沒佔領區，但在連登、Telegram群組各有組織，各人出謀獻策，「6月以來不同類型的活動，有很多力量，單靠幾十個組織者無法計劃，怎可能會有那麼多想法？」他見到各區人鏈、商場高唱《願榮光歸香港》、修復連儂牆，突破多個樽頸，「香港真的很勁、我很喜歡這個城市」。

運動吸當年教訓 不割席增力量

傘後他與很多佔領者同樣受創，再加上議員DQ等事件，但每次走上街頭的人亦不多，他默默在低谷「盡做」，為朱凱迪助選及做議員助理。今年6月，他才知道原來港人一直有看在眼裏、記在心裏，「大家都歸晒位」，今次運動汲取當年「血的教訓」，「不割席、不分化、不篤灰」令運動更有厚度和力量。

睹邨民支援示威 感社區能量

佔運時，他猶如「明星」，曾在海富中心被人潮簇擁，眾口紛說「終於見到你真人，可否合照？」他如今笑言「真是不敢回憶，未敢忘記」。今年9月1日目睹示威者從機場逃到東涌逸東邨，邨民走到樓下邀示威者上樓食飯、換衫、冲涼，他走在人群中感受到社區的能量，居民未必可上前線，卻在自己崗位支援。而他正積極考慮參選11月區議會選舉。

「今次一輸 未必止10年」

有說今場運動五大訴求之一就是佔運爭取的雙普選，他卻說當年是港人第30年爭取雙普選（1984年簽署《中英聯合聲明》），今年是第35年，若說今場運動延續佔運，不如說是民主運動的延續。他說必先爭取到雙普選，才有望撤回暴動定性和釋放被捕者，好不容易捱過5年低潮，今次一輸未必只是10年，「香港人有多恨警察，北京（政府）就有多恨香港人」，往後的清算和打壓必隨之而來，「今次一輸真的底褲都無了」。

明報記者 羅嘉凝

（反修例風暴）