議會末年任泛民召集人 笑稱可更投入

【明報專訊】陳淑莊原定去年出任民主派會議召集人，但因面對佔中9人案審訊，延至今年才上任。她笑道這是陰差陽錯，卻也是好事，判刑意味今年是議會生涯最後一年，未來5年她無法出選，當下更希望全力投入議會工作；「希望大家覺得我並非為個人競選，會較公道去處理事件」。預料復會後議會爭議事項仍不少，她奉勸政府在敏感議題上三思，「勿再測試大家底線」。
民主派在議會一直屬少數，面對爭議項目只能盡力抗爭；陳淑莊憶述反修例運動初期，正值手術後休養，只能從新聞中看到民主派議員「好博命」，她預料在議會內若有爭議項目，泛民會有行動，但承認也有風險，像民主黨尹兆堅、林卓廷就在一地兩檢的議會抗爭中被控告，「我們afford不到再少人了」。
「政府一次越所有底線 勿再測試」
陳淑莊強調，議員本身亦是市民，若政府不回應餘下四大訴求，看不到民主派與政府有何合作空間，「當然意見照樣給予，但全面合作，不要天真」。至於與建制協調交流，她說召集人主要是服務大家，處理議員需要，若民主派認為並無需要，「有些事，不要勉強」。
反修例運動令議會抗爭蔓延街頭，未來尚有《國歌法》、明日大嶼等爭議項目待審議，陳淑莊說暫時未看到這場運動會完，奉勸政府在敏感議題上三思，「（政府）一次過已超越所有底線，爛攤子仍未解決，不要測試（市民）底線」。