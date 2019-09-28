議會末年任泛民召集人 笑稱可更投入

民主派在議會一直屬少數，面對爭議項目只能盡力抗爭；陳淑莊憶述反修例運動初期，正值手術後休養，只能從新聞中看到民主派議員「好博命」，她預料在議會內若有爭議項目，泛民會有行動，但承認也有風險，像民主黨尹兆堅、林卓廷就在一地兩檢的議會抗爭中被控告，「我們afford不到再少人了」。

「政府一次越所有底線 勿再測試」

陳淑莊強調，議員本身亦是市民，若政府不回應餘下四大訴求，看不到民主派與政府有何合作空間，「當然意見照樣給予，但全面合作，不要天真」。至於與建制協調交流，她說召集人主要是服務大家，處理議員需要，若民主派認為並無需要，「有些事，不要勉強」。

反修例運動令議會抗爭蔓延街頭，未來尚有《國歌法》、明日大嶼等爭議項目待審議，陳淑莊說暫時未看到這場運動會完，奉勸政府在敏感議題上三思，「（政府）一次過已超越所有底線，爛攤子仍未解決，不要測試（市民）底線」。

（反修例風暴）