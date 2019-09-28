悲觀5年未料反修例大爆發 現考驗理性修養 陳淑莊﹕「七警」警暴今變普遍

5年前今日，佔領運動正式啟動，當日夏愨道上一句「We will be back」，最終在反修例抗爭中兌現，戰場更由金鐘、旺角，延伸至社區每個角落。公民黨陳淑莊那些年落髮抗議，去年底面對佔中9人案審訊；從5年前滿有希望、落幕時的悲觀走到今日，從未想過另一場風暴竟因反對《逃犯條例》修訂而起，「今次爆發，不可能說與2014年無關」；縱使民生問題種種，歸根究柢還是政治問題，「看不到不處理政制問題，可以捱多久」。至於警暴問題，她說5年前七警案是個別事件，現卻變得普遍。明報記者 邱榕瀅

陳淑莊日前接受本報專訪，她說2014年曾對政改樂觀，佔中三子之一陳健民在內地深耕多年，令她抱有希望；然而佔領運動落幕後，年輕人失望到不碰政治，她亦對香港局勢悲觀：5年來議員遭DQ（撤銷資格）、補選泛民亦落敗，「連公民社會的聲音都慢慢小，開始無力感很強」。

佔運後公民聲音變小 同現無力感

陳淑莊說，最初沒預視到反修例會如風暴爆發，3月首場遊行人數不多，「沒想過捲到現在這麼大」，相信是觸碰到港人不信內地司法制度的底線。修例風波亦引發社會嚴重撕裂，與佔領運動時比較，陳淑莊形容今次是測試大家的理性程度，市民的情緒積壓，在今次運動中爆發，「現時是測試知識、修養去到邊」。

「不處理政制 看不到可捱多久」

面對抗爭，政府有意派糖、解決房屋問題回應民怨，陳淑莊認為，民生縱有問題，最後還是普選才能處理。陳淑莊說，政制若無中央點頭，想必寸步難行，但擔心政制不易得到成果。她相信政府嘗試藉處理民生問題減低社會憤怒，「以前社會躁動就派錢、派糖，現在派的糖更大粒點」，盼藉此令街頭抗爭者減少，但若不處理政制問題，她看不到可以捱多久。

警暴問題成風暴焦點，陳淑莊回想5年前市民對推鐵欄、警察噴胡椒噴霧亦非太大反應，七警案、朱經緯案只是個別事件，七警案涉事警員事後遭停職，亦面對審訊及判刑；惟現時警暴卻變普遍，令建立了數十年的警隊形象被敗壞，她說7．21白衣人在元朗打市民，警方當日做法成風波轉捩點，令警察問題去到另一境界。她說，警隊出現問題亦與特首林鄭月娥有關，因政治問題應以政治方法解決。

上庭穿搭獲介紹 「原為振奮自己」

佔中9人案開審後，陳淑莊變得低調，訪問中她憶述審訊點滴，她說去年底審訊前，人生中首次出風癩，形容自己一直埋首議會工作，連情緒低落的時間也沒有，「但原來真的要面對，身體會告訴你」。開審後，被告或支持者都面對巨大壓力，「一看（佔領運動）影片，情緒就出來」。審訊時有facebook專頁介紹陳淑莊的衣著穿搭，她形容穿搭其實是要振奮、刺激自己。陳淑莊原料自己會罪成入獄，故早已張羅物資、書本，現時物品仍在辦公室。

5年前落髮抗爭、走在運動前線，陳淑莊今次變得低調，她說一來尊重運動無大台性質，加上她正緩刑，並步入議員生涯最後一年，出任民主派會議召集人，「無論如何都要小心點，不可以再令大家擔心，做好本分，以後的事以後再算」。

（反修例風暴）