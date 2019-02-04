美食車批減租小恩小惠：日做生意200元 不夠付人工

資助導遊續牌進修 每人1000元

邱騰華說，9月初至今，訪港旅客數字按年跌三至四成，個別地區酒店入住率在8月按年跌一半，當局放寬旅遊業議會撥款用途，讓議會資助導遊續牌時的進修費用。旅議會主席黃進達表示，近期不少主要做入境團的旅行社生意大跌九成，員工放無薪假，業界希望透過資助導遊進修，協助他們續牌，以便旅遊業復甦時有足夠人手。

政府亦會為在政府場地運作的美食車減租一半，估計未來6個月每輛美食車可以平均節省1.8元租金。美食車聯盟主席、「七桌子×樺得園」負責人林瑞華表示，以往每日生意額約有1萬元，但到6月每日生意額只有2000至3000元，其美食車自6月起已停止街上營運︰「連生意都無，就算（政府）不收租金都蝕本，減租一半連小恩小惠都談不上。」他表示，曾多次向政府提出不應局限美食車在特定旅遊項目範圍營運以令更多本地人惠顧，如在大學營運，政府討論超過1年仍未成事，批評政府未有回應業界訴求。

「大師兄美食車」負責人張細妹表示，以往接近國慶黃金周，每日營業額以七八千元起計，但近期遊客數目大跌，前日生意額只有200多元，連人工也不夠支付，他期望政府及其他非政府場地可完全免租。

（反修例風暴）