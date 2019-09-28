政府津貼失業被放假僱員每月4000元 免費報讀再培訓局課程 料1萬人受惠

明報記者

勞工及福利局長羅致光昨聯同僱員再培訓局主席余鵬春見記者，宣布再培訓局將推出「特別‧愛增值」培訓計劃（見表），針對今年6月1日或之後失業、被僱主要求放不少於4日無薪假期，或開工時數較6月少兩成或以上的人士，可報讀36項「職業技能」、6項「創新科技」及6項「通用技能」課程，涵蓋19個行業，包括中醫診所助理、寵物美容、大灣區商業（網上商貿）證書等。課程可於下月3日至明年3月底報讀，學員可於明年6月底前入讀。

下月3日報名 領津貼須八成出席率

培訓課程分為「全日制」和「部分時間制」，出席率達八成的學員，在完成每項課程後可獲特別津貼，「全日制」和「部分時間制」課程每日津貼額分別為153.8元及76.9元，每月上限4000元。再培訓局預計，計劃共涉3億元，預計1萬人受惠。

羅致光說，面對外圍經濟及本港內部情况，個別行業失業率明顯上升，如旅遊、飲食、零售等，部分人面對失業或被要求放無薪假，政府推出計劃是希望可為他們提供津貼並提升技能。

職工盟批滯後 津貼額同2003年

職工盟總幹事蒙兆達表示，政府在2003年SARS期間，亦曾推出類似計劃，當時津貼額也是4000元，「過了16年，津貼金額仍是4000元，與工資中位數及通脹升幅相比，津貼金額嚴重滯後」。他說，4000元津貼難以應付生活所需，對計劃的效用成疑，又認為政府應制定適切的失業保障，例如為失業人士提供短期失業救濟金。至於課程內容，蒙認為過往經濟不景時，建築、機電等行業首當其衝，但是次計劃卻缺乏相關行業的課程。

勞工界立法會議員、工聯會陸頌雄表示，近期零售、飲食等行業有不少結業個案，歡迎政府推出計劃。他亦認為每月4000元的津貼金額偏低，建議政府可提高津貼金額，以及推出失業援助金，津貼失業者原工資的八成或全港收入中位數的八成。

（反修例風暴）