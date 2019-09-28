選舉主任名單呈美國會 黃之鋒：應要求發送

黃之鋒昨在社交網站稱，華盛頓經濟與安全審查委員會上周談及該法案通過後應如何擬定制裁名單，除了警暴和官員濫權，亦批評選舉主任透過政治篩選禠奪港人參選權，主動索取區議會選舉主任名單。黃之鋒說，11月區選的18區選舉主任將由該區民政專員擔任，已應委員要求發送了18區民政專員名單予美方參考。

眾志常委羅冠聰前日出席美國參議院的香港局勢聽證會時稱，中國政府逐漸侵蝕香港法治、人權和自由，高度自治是「一國兩制」憲法框架的基石，但目前受到極大威脅，促請國際社會要求北京遵守《中英聯合聲明》，並呼籲所有美國參議員支持通過法案。

陳智思：視華府盟友想法天真

陳智思昨在《南華早報》撰文，稱美國總統特朗普上任至今焦點放在貿易議題上，美國政客推動法案是利用香港作為中美貿易戰中對付北京的武器，並非關注香港，若泛民幻想華府是所謂盟友，想法天真（naive）。

建制聯署批法案無必要

40名建制派立法會議員昨發聯署聲明，批評美國國會有關委員會通過受理法案並無必要，「只是為響應其禍港代理人的號召」，粗暴干預香港內部事務以爭取政治籌碼的手段，深表遺憾及強烈反對。

聯署未見自由黨魁鍾國斌，鍾其後出聲明表示，美國國會聽證會未邀請香港不同界別和政見人士出席，偏頗又欠公允，稱通過法案取消關係法，港美商利益也會受影響，特別是在中港有大量生意的美商，促請勿純以政治考慮通過法案。

（反修例風暴）