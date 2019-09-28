林鄭：一票站被圍研取消全區區選 建制約晤特首 倡遇非法集會啟動反蒙面法

多於一名與會議員向本報透露，會上有人擔心區選投票日有人包圍票站，林太承認當局正研究不同應對方案，包括押後區選，但林太質疑「押後14日又有乜用」，故不排除取消該選區選舉，甚至連帶取消所屬區議會其他選區選舉。有議員認為，若當局認為選舉不能公平公正進行，有關做法完全「合情合理合法」。議員稱，因只有一個選區選舉被取消，會影響該區區議會組成，及區議會正副主席選舉；又認為法例上屬諮詢架構的區議會「真空」亦無不可。

建制質疑泛民劣勢選區或圍票站

有建制派認為，若政府公布此對策，能起阻嚇作用，若區選只押後14日，料局勢不會突然變好。該議員稱，有人擔心示威者會包圍泛民處於劣勢的選區票站，屆時若只取消該小區的選舉，變相鼓勵泛民用此方法「DQ」建制派，使泛民成為區議會的大多數，繼而囊括區議會正副主席。區選結果連帶會影響到特首選委、立法會區議會（第一）界別等，該建制派稱大家都不願見取消選舉，但若有特殊情况是無可奈何。民建聯蔣麗芸說，若政府有取消選舉的考慮，應事先諮詢立法會意見，又認為若全區取消選舉，影響甚大。

民主黨主席胡志偉稱，民主派無誘因影響選舉公正，認為只有認為選舉結果對自己不利，及可能掌握選舉情况的人，才有誘因去做。他說中央認為選舉牽涉到香港管治權的問題，擔心民主派在區選取得過半議席，繼而取得區議會界別的選委席位，若政府準備做此工作，是做輿論攻勢。

湯家驊：基本法下區會非必須

資深大律師、行會成員湯家驊表示，法例要求所有選舉都公平公正，如某些地區不能選舉，則不是公平；究竟是否會連帶影響其他選區，他認為在相關法例上有灰色地帶。他說根據《基本法》，區議會不是必須設立的架構，不同立法會有立法功能。

選舉事務處事務處回覆查詢時表示，選舉當日如遇上惡劣天氣或其他事故，可根據《區議會條例》及《選舉管理委員會（選舉程序）（區議會）規例》考慮是否需要將選舉押後。

對於《反蒙面法》，新民黨容海恩認為法律上可行，但目前是否合適時間推出要商榷。有人認為反蒙面法應同樣適用於警方，工聯會郭偉强表示，警方執法是獲授權，與暴力示威者不能相提並論。

明報記者

（反修例風暴）