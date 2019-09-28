陳浩天非法集結提堂 赴法院途中遇襲

已被取締的香港民族黨召集人陳浩天被控一項參與非法集結和一項襲警罪，兩項控罪指他於光復上水行動當日、即本年7月13日在上水新運路及智昌路交界，連同其他身分不詳的人非法集結，並襲擊警署警長陳國深。

據悉，當日下午4時50分獲批不反對通知書的遊行完畢，約100人在新運路聚集，4名便衣警員截查兩男子時，被至少10人包括陳浩天尾隨，陳從後推涉事警員頭盔一下，警員向後望認出陳。陳浩天退後，其他人上前攻擊該4名警員約20分鐘。涉事警員事後有獲取醫療報告。

辯方庭上透露，陳浩天昨晚至30日，以及10月2日至3日將離港演講，申請數日批准離港。裁判官批准陳浩天以1萬元現金保釋，除以上離港日子外，其餘日子須守宵禁令 。

稱4南亞人長電筒襲擊

指附近有警巡邏 質疑報案無用

陳浩天散庭後向傳媒表示，由粉嶺火車站前往法院期間，被3至4名戴帽、口罩和墨鏡的南亞裔人以長電筒襲擊，陳將他們推開並跑走，散庭後耳背及盆骨仍感痛楚。

被問到會否報案，他說附近有警察和警車巡邏，但仍被襲擊，反問「（報案）又如何呢？」並說現時「處於自救狀態」。陳浩天說，抗爭難免被捕，但不會逃避，反會繼續抗爭。

孫曉嵐城大編委攝記控進入會議廳

同在8月30日被捕的港大學生前會長孫曉嵐昨日於facebook表示，她昨日在警署報到時，就7月1日進入立法會，警方正式落案起訴她「進入或逗留在會議廳範圍」，將於下周一下午2時在東區法院提堂。

除此之外，早前遭警方拘捕的黃姓城大學生會編委攝影記者，亦於昨日返回警署報到時，同樣接通知被正式起訴，被控各一項刑事毁壞及進入或逗留在會議廳範圍罪，下周一下午於東區裁判法院提堂。

【案件編號：FLCC4375/19】

（反修例風暴）