機組人員行李全查 關員稱防運防具

須經X光機 「任何時間班機」

有空姐透露，機組人員一般會經機組人員通道清關，以往一天只有2至3小時會檢查行李，而且海關關員會先詢問航班出發地，有需要才會過X光機檢查。近月海關「唔會問咩機邊度返，幾乎所有人都check」，又形容「早上到晚上，任何時間，任何一班機」的機組人員，行李都須經X光機檢查，「check得好嚴密」，感覺「好唔方便」。她說運動初期有同事替朋友從外國帶防具回港，現時已不敢這樣做。

空服：疑針對國泰 港龍少被查

香港空勤人員總工會理事吳敏兒表示，不少同業向她反映，自從8月9日中國民航局向國泰航空發出「重大航空安全風險警示」後，中長途客機機組人員的行李檢查得更頻密。她說，有同業認為檢查針對國泰，因港龍機組人員較少被檢查。吳敏兒表示，海關主要針對檢查各種面罩，批評當局散播白色恐怖，「要令他們（機組人員）擔驚受怕」，不少機組人員不敢在社交媒體透露身分，「𠵱家佢哋唔止facebook改名換頭像，（有關方面）係要挖晒佢哋份工裏裏外外，唔畀佢哋支持呢場運動」。

（反修例風暴）