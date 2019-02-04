特稿：海關10‧1前加強驗行李 專搜頭盔面罩 列戰略物資 台客帶入境被轉交警方保安科跟進

明報記者 張煒明 黃煒堯

海關：一向按風險評估情報抽查

香港海關回應稱，一向根據風險評估和情報分析，按香港相關法例於各出入境管制站，對旅客和貨物做清關抽查工作，堵截受管制物品和禁運物品非法進出香港。根據香港法例第60章《進出口條例》，任何人如沒有有效許可證而輸入或輸出戰略物品，即屬違法，最高可處無限額的罰款及監禁7年，而所有被搜獲的違法戰略物品都會被充公。海關於2018年共處理285宗懷疑涉及戰略物品的調查案件，今年至8月則處理128宗。

前線關員：高層下令100%檢查 人手不足 針對亞裔年輕人

多於一名前線海關向本報透露，海關高層近日口頭下令，以情報顯示有人攜武器入境為由，昨午1時起至十一國慶日，在機場、陸路、鐵路及渡輪碼頭各口岸100%檢查抵港旅客的隨身行李。有關員稱，部分口岸人手不足，只能特別針對亞裔年輕人檢查行李，未能按指令做到100%全面檢查。有關員形容有關措施「擾民」，擔心會影響截查其他高風險案件如跨境運毒等。

本報記者昨晚經落馬洲支線口岸回港，發現平日甚少抽查行李的海關「綠色通道」，昨日明顯加強人手，海關又在通道中央設置鐵欄，旅客經過入境處櫃位後，必須從鐵欄左右兩邊進入綠色通道，鐵欄後又拉起排隊用的拉帶柱，旅客須沿拉帶柱兜圈，關員會目測每名旅客的隨身行李，並要求旅客將大型行李放X光機檢查。本報記者昨觀察，前方5名旅客，有兩名的行李被要求過X光機，但本報記者的背囊則未有被打開檢查。

全面檢查台客 調兩成人手組專隊

另外，多於一名前線海關亦透露，海關高層上月下令，要求機場海關加強檢查來港客機的乘客行李，特別要全面檢查所有台灣來港的乘客行李，有別於以往的隨機抽查，並特意從專門檢查貨運的空運貨物課抽調超過兩成人手，轉至航空旅客及停機坪課組成特別專隊，再分成最少6個小組執行，每組由1名高級關員及最少2名關員組成。

據了解，部分型號的頭盔及面罩等已被海關列作「戰略物資」，該特別專隊在行李從航機卸下後，會以X光機檢查所有台灣來港客機的乘客行李，當發現有懷疑「戰略物資」後，會拍照記下該行李外貌，再發予航空旅客組，並將行李放回行李輸送帶，待領取行李時截查相關旅客。本報記者上周六晚從台灣乘飛機返港時，將一個單車頭盔放入寄艙行李，惟清關時未有被關員截查。

據了解，海關上月中在機場搜查一名抵港海關的台灣男子，在其身上搜獲一批面罩、濾罐、胡椒噴霧、光復香港貼紙等，並交負責反恐情報的警方保安科跟進。另外，海關本月中在機場搜查3名抵港海關的台灣男子，在其身上搜獲一批面罩、濾罐、眼罩等物資，將其資料交入境處，或列入境管制名單。

（反修例風暴）