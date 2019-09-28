林鄭：對話踏出有意義一步 張超雄：什麼都不做沒意思

林太昨在facebook感謝前晚150名出席社區對話的市民「和理傾」，有不同政治立場，但各人都能互相尊重；又稱「會場外有市民希望我出去對話」，她承諾對話會繼續，並會有「網上互動」等不同形式。她引述對話會上「和理非爸爸」所言，表示把美好香港交予下一代，是政府希望透過對話尋找出路的最終目標。

她昨在新聞界國慶酒會致辭，除提及前晚「社區對話」，亦透露在未來一兩周，有關局長會就不同政策範疇公布《施政報告》中成熟項目，《施政報告》會重點談到土地和房屋議題，希望能切實回應市民關注，向大家展示特區政府求變決心。

邱騰華：考慮增場數延長發言

前晚出席對話會的政制及內地事務局長聶德權昨亦在fb感謝市民說出感受、擔心和期望，令官員可理解不同處理，以市民角度思考問題。他稱平時有上連登等網站，但這種認知是平面和單向，只有面對面交談，才能在互動中更了解對方，以至和解。商務及經濟發展局長邱騰華昨表示，政府已成立專責辦公室處理對話相關問題，會考慮日後是否增加場數和延長市民發言時間。

湯家驊：沒說絕不可能獨立調查

湯家驊認為，「對話會」能達到塑造一個平和理性的場合，讓市民抒發怨憤和不滿，直接向官員表達意見的目的，對沒暴力事件發生感「鬆了一口氣」。他指出，林太並沒有說「絕對不可能」成立獨立調查委員會，但林太認為應由監警會審視，再用其他方法處理社會紛爭。

蔣麗芸：市民感無回應 不如不辦

張超雄昨出席Now新聞台節目《時事全方位》表示，林太表現出的態度，「五大訴求我哋做唔到，對唔住」，雖有八成人反對她，但她繼續表現很有誠意及謙卑去聆聽，然後什麼也不做，他批評林太「嘥氣」，稱特首應解決問題。同場的民建聯蔣麗芸稱，林太昨只是重複很多過去說過的話，只會令市民覺得「煩厭」，市民會覺得「都無回應過我哋」，可以說是不如不要舉辦。工聯會郭偉強表示，溝通是想令大家拉近點，「如果能夠令大家消消氣，已經是做到一定作用」。

（反修例風暴）