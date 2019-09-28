十一遊行不批 今集會部署3000警 民陣上訴 警：添馬倘現暴力或終止

民陣計劃於10月1日（下周二）舉辦「沒有國慶 只有國殤」遊行及集會，於當日下午2時起，由維園遊行至中環遮打道，其後於遮打道行人專用區舉行集會，惟警方昨就遊行及集會發出反對通知書。

料很可能偏離路線 破壞「高風險建築」

警方表示，6月起民陣與不同團體曾舉辦多次遊行及集會，但活動期間或結束後，相關地點及附近一帶道路，屢次有參與者、市民、記者及警員因衝突或暴力事件受傷；部分示威者更縱火、大範圍堵路，以及使用汽油彈、鋼珠、鐵通等破壞公物和社會安寧。

警方亦稱，民陣擬舉辦遊行及集會的地點十分接近易受衝突或暴力事件影響的「高風險建築物」，包括銅鑼灣港鐵站、灣仔警察總部、金鐘港鐵站、政府總部、中環港鐵站、禮賓府及終審法院等。基於近日社會氣氛不穩，以及衝突事件日趨暴力，警方相信參與者很可能會偏離原定集會地點和遊行路線，並暴力破壞上述建築物，而有關行為亦不在民陣的控制範圍之內。

就今晚添馬公園集會，中區警區助理指揮官（行動）廖珈奇表示，警方會利用揚聲器通知集會情况，呼籲大會糾察及參與市民配合，一旦集會出現暴力、混亂及不可控制的情况，要配合警方指示，最壞打算是終止集會。廖珈奇提醒，集會者應有序參與活動，不應堵塞馬路及阻礙緊急通道，遠離暴力行為。據悉，警方對於今晚集會嚴陣以待，因集會時間在晚上，按過去經驗晚間較常出現衝擊，而集會地點附近有「高風險建築物」，包括政總、警總等，警方部署大約3000警力防範。

立會籲近數日勿入大樓

此外，立法會秘書處昨向議員發出的保安安排指出，根據警方最新評估，金鐘一帶於9月28日、29日及10月1日將面對「嚴峻的保安風險」，立法會綜合大樓附近可能爆發暴力衝突，對大樓使用者的安全構成即時威脅；立法會行政管理委員會強烈勸喻所有大樓使用者於上述3日，不要返回或在大樓逗留；立法會停車場、天橋入口暫停開放等；如有需要，秘書長會在徵詢行管會主席意見後發出紅色警示，要求大樓內的人撤離。

明報記者

（反修例風暴）