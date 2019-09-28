林鄭指監警重點檢視新屋嶺 委員：事前不知 警：停用絕無關「失實指控」

警稱曾用4次 最多同時75人

警察公共關係科總警司謝振中昨主動交代，稱新屋嶺拘留中心的設施、保安、私隱保障符合政策要求，平日一般用作拘留非法入境者，未來會保留此用途。他說自6月初反修例行動起，警方曾4次使用新屋嶺作臨時扣留中心，分別是8月5至7日、11至13日、25至26日及本月1至2日，最多有一次處理75名被捕人。他表示，警方需處理大量被捕人，個別警署不足以應付，或市區情况太混亂，警署或羈留設施受襲擊，所以使用新屋嶺。

收兩投訴 一涉律師見疑犯程序

外界指控新屋嶺警員強姦、虐打羈留人，謝振中強調暫停使用的決定，與坊間「失實指控」絕對無關，稱是考慮公眾對新屋嶺作出大量揣測，而該處偏遠或帶來不便，故決定暫停用作扣留中心。他說投訴警察課至昨日收到兩宗投訴，其中一宗是由律師提出，涉及會見疑犯的程序；另一投訴是有第三者「睇電視見到有人打人」後作出；兩個投訴與性侵指控無關，警方會嚴肅跟進。

被問日後若有大量被捕人將如何處理，謝稱會分散到不同警署拘留，程序上可能面對另一些挑戰。他強調不論在哪裏拘留，警方都會按既定程序處理，確保被捕人的權利。

委員：無錄影無投訴難查

特首前日表示監警會將檢視外界針對新屋嶺的多種指控，有監警會委員表示，此前會議未有提及新屋嶺，形容是特首「加單」，相信要開會商討。他表示外界期望監警會調查是否有人被虐打，但按警方暫時收到的投訴，未有虐打個案，認為若受害人不挺身作證，監警會難以調查；加上新屋嶺不少設施都不設閉路電視錄影，這對監警會的檢視工作更不理想。該委員又說，監警會需靠警方提供資料，「無人投訴，我哋（監警會）點查？」鼓勵受害人向投訴警察課或直接向監警會投訴。

監警會回應稱，上月16日已宣布將審視範圍延伸及包括7月2日之後引起社會關注的事件；最近警方的羈留設備和拘捕程序亦備受關注，監警會正就此向警方索取相關資料。

（反修例風暴）