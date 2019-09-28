新屋嶺扣押者稱四肢被綁枱腳施虐

聲援集會迫爆愛丁堡

大會稱5萬人 警稱9520

集會開始前，愛丁堡廣場已爆滿。從港鐵香港站到愛丁堡廣場一段龍和路亦爆滿，天星碼頭多層停車場也站滿人。大會呼籲參加者往展城館方向坐。市民不時高叫口號，如「7‧21唔見人、8‧31打死人」、「香港人加油」等，又高舉亮了燈的手機。有7歲女孩高呼「五大訴求，缺一不可」，引來大批市民和應。

大會先播放有關新屋嶺的影片，其後邀請數名曾被扣留於新屋嶺的人發言。其中，「新屋嶺被捕者人權關注組」成員上台表示，一名曾在新屋嶺扣押的男子本已拍好一段影片自白，但白色恐怖太嚴重，加上他受創傷太深，到最後一刻不願意播出影片，改為由成員代為發言，讀出其撰寫的文章，稱8月尾至9月頭因涉嫌干犯參與暴動罪，被送往某警署，警方要求他解鎖手機，該男子因為想保護聯絡人私隱，不肯解鎖，被警方用胡椒噴劑噴面。

稱遭胡椒噴面戴頭套

消毒藥水冲身滅證

發言者引述男子稱，被運到新屋嶺後，雙眼視線模糊，被帶入黑暗的房間，當時聽到男性慘叫聲，其後警方將他除衫檢查。警方把他的四肢綁在枱腳，再為他戴上頭套，稱「你乖乖講密碼咪唔使咁辛苦囉」，然後有兩名警察對他輪流施虐，而為消滅罪證，施虐後用消毒藥水及水為他冲身。在他被扣押的34小時內，從無給他機會找律師。發言者又引述該男子稱，相信自己並非唯一一個被施虐的人。

出席者促政府公開資料

范先生一家四口戴口罩出席集會。范太說，新屋嶺透明度不高，無人知道發生過什麼事，由於政府好像給人感覺有所隱瞞，對坊間謠言不多不少亦會相信。他們盼望政府公開更多有關新屋嶺的資料。

社工陳虹秀提醒出席者，別讓警方因覺得你情緒失控而使用最高級別搜身或多次搜身；大律師李安然又提醒，市民要緊記有保持緘默權利，又稱一群義務律師會一直協助大家，市民絕不孤單，全場報以掌聲。

（反修例風暴）