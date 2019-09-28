送兒童院女生 電筒被警當雷射筆 律師促改指控警未覆 誤福利報告調查

官拒頒保護令 3童交回家人看管

13歲童還押27日 當庭釋放

據了解，3名學生至今未被起訴任何罪名。其中兩名15歲的一男一女學生，早前向高等法院申請司法覆核獲批許可，獲頒臨時命令，分別於9月5日及10日離開兒童院，另一13歲女生則一直還押院舍，歷時27日，昨日當庭釋放。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨在記者會強調，不是以申請保護令懲罰被捕青少年或其家人，「而是考慮其福祉」；惟對於本案，他以「未有資料」不作回應。

涉案3人至今未起訴

警：申令考慮其福祉

當日聲稱在現場附近等巴士的15歲女生，代表律師昨在庭上澄清，警方於首次提堂時，向當時的裁判官指控她被捕時藏有「雷射筆」及戴着防毒面罩，但在9月10日高院申請司法覆核時，控方澄清實為細電筒及戴普通口罩，其後律師曾去信警方要求更改指控，但未獲回覆，故福利報告在錯誤資訊下作調查。據高院判辭，女生實為背包內有防毒面罩。

戴普通口罩 警稱戴豬嘴

律師又表示，15歲女生為紅十字會會員，身上有口罩、急救用品、紓緩肌肉痛噴霧等，可能是提早購買用品。而福利報告指出，被告與家人關係良好，作息有規律，並承諾改善學業，建議由家人照顧，不適合頒保護令。

當日聲稱觀看放映會途經被捕的15歲男生，其福利報告稱一家關係融洽、互相支持，在校內品學兼優，父母有能力及願意照顧男生，不適合頒保護令。被捕時搜出「雷射筆」和口罩的13歲女生，其報告稱她在校內表現良好，今次被捕後會避免牽涉示威活動惹上麻煩，父母亦會多加監管，並與社工緊密聯繫，不適合頒保護令。

裁判官黃國輝參考3人的報告內容及背景後，接納報告建議，認為現階段毋須頒保護令。

涉案生：非途經示威點亦怕被捕

其中一名涉案學生事後接受本報訪問時稱，經歷此事後，就算不是途經示威地點亦害怕被捕，「就算嗰度無集會，但你著黑衫，甚至見到你係後生仔（警察）都會捉，咁其實同戒嚴無分別」。該學生又稱雖然總算「鬆咗一口氣」，不過始終擔心警察會再檢控他們，並憶述當日被捕時曾聽到警察說「捉晒啲黑衫先」，被搜身時又被罵「搞亂晒香港，開心啦！」、「唔使諗住罷課」；該學生稱當時不以為然，直至被判入兒童院，才「恍然大悟」，感到十分害怕。

【案件編號：KCJP119-121/19】

明報記者

（反修例風暴）

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