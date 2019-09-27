邱騰華：獨立關稅區非恩賜 毋須屈膝

《香港人權法案》

美兩院外交委會通過

美國參眾兩院在美國時間周三先後口頭通過法案，兩院大會通過後由總統特朗普簽署，便成為正式法例。《香港人權與民主法案》早於2014年提出，內容多次更新，經修訂的法案內容包括曾參與爭取民主遊行而遭不利對待的人，其美國簽證申請不應受刁難等。共和黨眾議員史密斯在會上再提出修訂，要求國務卿每年審視香港自治情况，證明仍符合特殊待遇的條件，有別過往只需提交報告。

外交部發言人耿爽表示，法案罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政。他稱美國在港有8萬多名居民、1300多家企業和大量投資，通過法案也會損害美國利益，美方損害中方利益的任何舉動都將遭到有力回擊。國務院港澳辦新聞發言人強烈譴責並堅決反對法案，稱法案嚴重傷害中美關係。

邱騰華昨接受本報查詢時表示，香港的獨立關稅區地位是基本法賦予的，不是其他國家的恩賜，香港亦有自身利益去維持高度自治、一國兩制。他又稱，美國的《香港政策法》是在回歸前以其自身利益出發制定，看待此事要站得高、看得遠，事件必然會很政治化，但不需因某些國家的行動而卑躬屈膝。

（反修例風暴）