學生擬叫口號避看 中學取消升旗 有官校生儀式後喊「香港加油」

沙官：沒找叫口號學生

沙田官立中學昨晨禮堂早會舉行全校升旗禮，有學生日前於Instagram呼籲儀式後高呼「光復香港、時代革命」等口號。校方昨回覆本報查詢時稱，升旗過程順利，其間無人叫口號。但儀式完結後聽到有學生叫「香港加油」、「沙官加油」，主持教師以手勢示意並稱明白學生有不同訴求。校方表示，因涉事學生在不同位置叫喊，她在場聽得最清楚是有人叫「加油」，「有疊聲，都不太肯定還叫了什麼口號」，強調升旗過程中，沒有學生做不合作行為。至於會否處分學生，校方稱未必識別到叫口號的學生，「無刻意搵邊個同學叫」。

教局：已聯絡學校提供意見

由五旬節林漢光中學學生組成的「林漢光逃犯條例關注組」，原定於今日禮堂升旗儀式時，穿黑衣戴口罩，用手遮蔽右眼，頭轉向他方、不看國旗，及音樂完結後叫口號。關注組成員稱，學校昨晨突宣布取消升國旗儀式，該成員形容是「最好不過」，又稱會繼續發起在小息時高叫口號或唱歌等。本報昨向該校查詢，截稿前未獲回覆。

早前有指有中學擬停辦升旗禮，特首及教育局均稱此舉會發出錯誤信息，希望有關學校繼續如常進行。教育局昨稱，就某區個別學校對國慶期間升掛國旗表示憂慮，曾聯絡有關學校，了解其關注及提供專業意見，交流後校方表示會考慮相關安排。

中大被塗鴉貼滿單張

「不能以言論自由辯解」

此外，中大校園前日（25日）深夜至昨日（26日）凌晨，多處地方出現噴漆塗鴉，有人在百萬大道地面貼上大量呼籲「三罷」的單張，地上砌上「光復香港 時代革命 」、「國殤」字樣。校方發聲明，稱校園遭受大面積損污，面目全非，對此深表遺憾及痛心；又稱有關行為不能以言論自由為辯解，會保留紀律處分權利，若涉及刑事毁壞會嚴肅處理。

明報記者

（反修例風暴）