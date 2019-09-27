除口罩被拍 6．12再6人被控

首宗案件的被告庾家駒（33歲）報稱為商人，被控一項非法集結罪，控罪指稱他於2019年6月12日在添華道政府總部外連同其他身分不詳的人非法集結。

次宗案件的5名被告依次為大專生王愷銘（19歲）、工程師梁耀安（25歲）、羅兆赫（22歲）、廚師馮智彬（28歲）和酒店員工何沛鍇（20歲），同被控一項非法集結罪名，控罪指稱5人於同日在夏慤道連同其他身分不詳的人非法集結。

一人另被控藏大麻草刑毁

王愷銘另被加控一項管有危險藥物，指稱他在同年8月27日在環鳳街秀芳商場外，藏有2.72克大麻草及一支金屬管內的固體含有大麻酚；他被另控刑事損壞，指稱他於同年6月21日在灣仔警察總部正門外損壞正門外牆。

兩宗案件押後至12月5日再訊，讓警方繼續調查。6名被告獲准以2000至4000元保釋，其間須遵守宵禁令、不得離港等，亦不得進入政府總部及立法會大樓附近，即夏慤道、龍和道、添美道以及愛丁堡廣場範圍內。

涉設路障警總外牆噴字

據悉，各被告於6月12日分別佩戴口罩或防毒面具，但曾經拉下，故被拍攝到容貌；有警察影片、閉路電視影片和傳媒影片拍攝到被告分別設置路障、搬鐵馬和紮鐵馬，其中5名被告在8月尾被捕。當中被加控刑事損壞的王愷銘涉以油漆在警總外牆噴上「condom」和「con」。

刑毁何君堯議辦工人准保釋

另外，7月22日涉刑事損壞立法會議員何君堯議員辦事處的31歲地盤工人陳柏爾，昨在沙田裁判法院提堂，獲准保釋至11月21日再訊。

45歲運輸工蔡彼得涉於9月1日在東涌逸東邨巴士總站外持刀，昨在被控一項藏有攻擊性武器罪名，暫准保釋至10月24日再訊。

至於9月22日涉包圍旺角警署時干犯縱火及暴動兩罪的15歲男生，昨日提堂，暫毋須答辯，獲准保釋至12月5日再訊，其間須遵守宵禁令，以及禁足太子站、旺角警署附近一帶範圍。

【案件編號：ESCC 2225-26、WKCC3763、KCCC2419、STCC3628/19】

（反修例風暴）