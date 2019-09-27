捉跳閘影唱歌 一日兩休班警遇襲 被包圍後毆打 暫無人被捕

著「PTU」衫 被指影大頭襲人

屯門巿廣場案件中，有網民稱事發時有市民在商場內唱反修例歌曲，休班警涉嫌拍攝在場者的大頭照，並襲擊在場女子，又取出一條鑰匙疑欲襲擊在場者，其後被多人圍毆。

立法會議員葛珮帆強烈譴責襲警行為，又批評暴力示威者襲警意圖非常明顯，「一找到機會或有警員落單便圍毆警員」。她稱示威者作出挑釁行為，迫使警員使用更高武力，令整個狀况更惡劣，而休班警沒有保護裝備，情况令人憂慮。

前晚9時許，53歲休班警在屯門市廣場遭5名男子以手及硬物襲擊，施襲者其後逃去。休班警手、臉、頭及腳受傷，清醒被送往屯門醫院治理。據了解，受傷休班警為高級警員，入職35年，現於屯門分區擔任車長；他當時身穿的白色polo恤，右胸位置印有「PTU CHARLIE company」。

警強烈譴責針對休班警施襲

警方經初步調查，案件列作傷人，交屯門警區刑事調查隊第2隊跟進，暫未有人被捕。警方強烈譴責針對休班警員的施襲行為，表示會嚴正跟進，務求將施襲者繩之以法。

另外，前晚6時許，一名休班男警在港鐵大圍站發現一名男子跳閘，休班警上前表明身分及截查，跳閘男子企圖逃去，並疑與休班警有碰撞，跳閘男子被撲跌在地。

休班警其後被多人包圍，並被其中兩名男子襲擊，事件引來數十名市民圍觀及指罵，其間一名身穿粉紅背心的港鐵職員稱，該休班警有委任證。

大批配備防暴裝備的警員其後進入大圍站內，並帶走涉事休班警。案件列襲警，暫未有人被捕。休班警手腳受傷，清醒被送往威爾斯親王醫院治理。

沙田站多人跳閘被捉

百人圍控制室 防暴警驅散

至同晚9時許，港鐵沙田站亦爆發衝突，有人涉跳閘，港鐵職員截停多人並帶入車站控制室，逾百市民趕至沙田站並包圍控制室。

配備防暴裝備的警員其後進入站內驅散，並拘捕兩名分別16歲嚴姓男子及17歲孫姓女子，涉嫌非法集結，其間該被捕女子疑情緒激動，襲擊一名女警，她同時涉襲警被捕。兩人正被扣留調查，案件交由沙田警區刑事調查隊跟進。

明報記者

（反修例風暴）