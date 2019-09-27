學者：似蒐民意非對話 應一問一答

「參與者出奇溫和 林鄭好彩」

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指出，昨晚社區對話參與者「出奇地溫和，全是和理非」，無任何辱罵、衝擊、挑戰中國主權言論等，沒令林太尷尬是「很好彩」，令林太無表現出以往記者會的「黑面」和不耐煩，保持謙虛和放低身段。相信林太會有動力推下一次對話。

說漏嘴無回應獨立調查是敗筆

蔡子強形容一大敗筆是「說漏了嘴」，令人擔心香港正收緊「高度自治」（見A4），另一敗筆是當現場大多要求成立獨立調查委員會，林太無任何承諾或具體回應。被傳媒拍攝到現場重佈防亦是另一敗筆，蔡說，予人政府當參與者是「暴徒」之感，容易惹眾怒，要改善。

嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣指出，昨晚猶如「蒐集民意」，內容嚴重不足，參與者多要求成立獨立調查委員會，林太連回應可以或是不可以都沒有，亦無解釋。他認為下次應改為「一來一回對話」，讓雙方明白對方思路及想法，政府並應提出解決問題的新方法、步驟和時間表，有利游說和化解誤會。

城市大學公共政策學系教授葉健民指出，林太一再重複為何不能接受訴求並無新意，「一副受屈嘴臉也無補於事」，市民反而表現優秀，憤怒下節制溫文、不卑不亢，「正反映這政府荒謬之處，竟激起這溫馴城市如此暴怒」。

林太穿米色格子西裝外套配黑西裝褲出席論壇。時裝設計師鄧達智指是「非常平實師奶Look（裝扮），營造『我不是很難相處，有努力和大家打成一遍，有聽你們訴求』形象」。他續說，近日社會氣氛低沉，選「瘀血顏色」不明智，建議白色、米白色予人舒服和乾淨形象，男官員若捲起衣袖會更親民。

（反修例風暴）