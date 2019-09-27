泛民批扮誠意無新意 迴避警暴 建制：難即允訴求 平台已有一定作用

民陣料激發更多人抗爭

民陣副召集人陳皓桓認為，林太昨日回應與之前相若，也無回應民間訴求，「拖泥帶水」，相信其回應及表現只會激發更多市民走出來抗爭。

民主派會議召集人毛孟靜認為，昨日市民提出的問題尖銳，惟林鄭月娥「如常好似破爛錄音機」，無助改善眼前問題，尤其迴避警暴問題，且對設立獨立調查委員會一事只是重複政府立場，無任何新承諾，「只是扮有誠意」，認為對話無效。她批評林鄭月娥「做騷」，「以為畀香港人聽到其他香港人講嘢，兇到林鄭就可以消氣」。公民黨立法會議員譚文豪批評林太的回應「從頭到尾都無新嘢」，唯一只是提到新屋嶺扣留中心已停用，「但停用也不代表不用調查」。他說警察濫權已成為焦點，批評林太仍迴避市民對警暴的關注。

眾志：唯一好作用為反映民意

眾志主席林朗彥批評林太已有預設立場，回應並無新意，與會者發言反映主流民意是同意設立獨立調查委員會及改變社會制度，「對話唯一好好的作用，就是反映了民意傾向」。

工聯會郭偉強認為，會上有代表不同聲音的人被抽中發言，縱使有人覺得對話會的作用不大，但也應給予正面評價。特首受法例等限制，在會上說出有關事實，不能期望她能立即答應任何訴求。他認為社區對話就算不是解決方法，也至少提供一個平台讓不同人發表想法，「已有一定作用」。

明報記者

（反修例風暴）