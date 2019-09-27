稱有底線 林鄭：「香港自治」非一國兩制

質疑說漏嘴 學者：一定錯

中大政治與行政學系高級講師蔡子強形容林鄭月娥猶如「說漏了嘴」，因香港有高度自治，「為何認為『香港自治』就沒有了一國兩制，是否說漏了嘴？現在是否只講全面管治權，不講高度自治，甚至不能說自治？有自治就無一國兩制？」他認為大眾會疑慮是否已收緊香港高度自治，稱這是林太全晚表現「最大敗筆」。

嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣形容有關說法「一定錯」，疑惑林太是「口誤」或「說漏了嘴」，如非口誤則可能帶出嚴重問題，會令人懷疑香港無高度自治。

市民：唔使多唔使少 跟足基本法

有市民表示認同一國兩制，「唔使多唔使少」，但必須跟足《基本法》。林鄭月娥回應稱只要確保「準確落實」一國兩制，「香港是有前景的」。其後她重申一國兩制無變質，但一國兩制有底線，呼籲市民尊重，以將熟悉的香港制度保存。

一名26歲「連登仔」發言時向林太推介陳雲的《香港城邦論》，稱書中早已預料本港發生的事，本港面對最大問題是2047、身分問題，因香港回歸50年，年輕人要面對。他說一直感受到中央不斷干預香港，並稱一國兩制不是被港獨破壞，「港獨只是假想敵」，表明自己支持實施一國兩制及香港自治。林太回應時就表明，「香港自治就不是一國兩制」。

（反修例風暴）