學校早放木板封門 醫院食肆提早關

小學家長特意請假接放學

東華三院李賜豪小學學生家長何先生稱，較早前已由學校內聯網得悉提早放學安排，故特意請假接兒子放學，「可以早放學，早啲返屋企都會安心啲嘅」。另一家長吳先生亦特意請半日假接兒子放學，他說校方最初只打算暫停課後活動，惟後來稱警方要求提早放學。

大專生：𠵱家邊個搞到我哋冇書讀

就讀香港專業教育學院（摩理臣山）工程系的劉同學表示，昨午的課堂全部取消，講師早上特別提醒學生小心安全。對於校舍後門被木板圍封，他感到無奈，「平時啲人話我哋學生唔讀書掛住示威，𠵱家邊個搞到我哋冇書讀」。

伊館一帶除了幼稚園停課、中小學提早放學，鄰近的馬會總部也通知員工，可因應運作安排，中午後可提早收工。餐廳山旮旯亦張貼告示，稱因應公眾活動提早於下午3時關門。鄧肇堅醫院社區日間醫療中心提前下午5時關閉，中心內的貝夫人普通科門診診所夜診服務暫停，有職員於診所門外貼出黃色寫有「醫院範圍」的告示；鄧肇堅中學旁邊的私人屋苑愛群閣門口亦貼上寫有「私人地方」的告示。

（反修例風暴）