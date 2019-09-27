示威者促「共享催淚彈榮耀」 完場4小時後離開 千人守伊館外 林鄭凌晨1時後門走

明報記者

昨日對話會約9時30分完結，至凌晨1時30分，伊館附近示威者漸散，林鄭月娥與局長在防暴警開路下，經皇后大道東後門乘車離開。

首場社區對話昨午5時開始進場，4時許開始已有市民在伊館外聚集示威，要求與林鄭月娥對話。同時，有逾百中學生在鄧肇堅醫院外築成人鏈，高叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號，又唱《願榮光歸香港》。

稱民意清晰 中五生批對話「門面騷」

香港華仁書院中五黃同學批評，社區對話只是一場「門面騷」，稱民意已非常清晰，政府卻一直未回應。他又說學校昨日提早兩小時放學，附近街道冷清，又有大批警察佈防，形容「好似戒嚴」。

嘉諾撒聖芳濟各書院中五林同學認為，民意早已很清晰，「100萬、200萬人和平表達訴求都不聽」，認為「勇武是唯一出路，係佢（林鄭月娥）逼到我哋咁」。

示威者佔路 警一度舉藍旗

至晚上9時，接近對話會尾聲，場外市民開始阻擋愛群道伊館外的門口及停車場出入口，其後有示威者佔據皇后大道東兩條行車線，傳出以硬物敲擊地磚聲響。至約9時50分，防暴警察在鄧肇堅醫院對開築起防線，並舉高藍旗警告，示威者退至黃泥涌道離遠與防暴警察對峙，但警方未有推進，約5分鐘後登車離場。其後有示威者拆下路上部分鐵欄試圖架設路障。

社福界築人鏈籲警停濫搜捕

另外，社福界昨晚8時許亦築成人鏈，由社署總部灣仔胡忠大廈一直連接到警察總部，沿路傳遞示威物品，高叫「守護生命，捍衛公義」等口號，並向警方遞交請願信，要求警方尊重社工在示威現場從事的人道工作；另要求警方停止針對年輕人濫截查、濫搜身、濫拘捕等。有部分社工隨後到伊館守候林太離場。

（反修例風暴）