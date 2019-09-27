出席者：如答問會多於對話

提青年傷亡 感林鄭一刻觸動

身穿紅衣的吳先生獲抽中發言，他主動接受傳媒採訪，說自己38歲，昨日是他生日，形容用盡一生運氣才獲抽中對話及發言。儘管他感到對話無用，但希望憑良心、盡力用機會表達意見。他說，當他發言指不少年輕人在現場有所傷亡時，有一刻感到林太真心被觸動，但估計「位置上不知佢可做乜」。問及對林太評分，他說「如果今次佢肯回應（訴求），我就畀100分㗎啦」。

另一名有份發言的市民鄭女士批評，除林太外，其他在場高官「齋坐」如同花瓶，「不知他們出席的意義」；又說對話形式「只是答問大會」，反問政府如相信這樣的對話可解決紛爭，「是否好天真？」她說特首的回應是「預期之中」，「意見接受態度照舊」。鄭女士會前說，林太是令香港如此撕裂的「第一人」，認為她也許是「好打得」官員，但並非稱職政治家，無法團結社會。

現場保安森嚴 難啟心扉

未有抽中發言的程小姐及張小姐則認為，整場會面佈局「令人好緊張」，兩人只給3到4分，程說「有好多警察保安佈防，加上發言受限於3分鐘，市民不能放開心扉發言」。二人建議如政府有心與市民溝通，「除了聽完市民講，政府都要給回應，甚至可以主動問市民最不滿的是什麼、為何上街等」，才是真正的對話。

另一未有機會發言的黃先生亦稱對話會「無對話的感覺」，「作為一場騷，我只會畀1分，對於針對警方或管治問題，林鄭都會迴避，答案來來去去差不多，有如一部錄音機」，他說事前對會面無期望，「只想看政府會做得幾虛偽」。

（反修例風暴）