多人促徹查新屋嶺 林鄭稱警不再使用

多名市民在「社區對話」中關注新屋嶺扣留中心曾否發生警暴，有人問特首為何新屋嶺的透明度低，律師不能夠協助被捕者，太平紳士提出要視察新屋嶺亦遭拒絕。有市民稱，被扣留在新屋嶺的被捕者「在裏面不知會如何」；有人希望政府能夠成立獨立調查委員會，徹查新屋嶺是否發生有被捕者遭警方虐打的問題。

稱認真審視坊間指控

「像6．12 7．21 監警會重點檢視」

林太說，新屋嶺扣留中心不是常設用作拘留被捕者的地方，但因為有一次拘捕人數較多，所以需啟動使用；鑑於外界關注新屋嶺的運作，「我知道警務高層已不再使用這個中心」。她續稱，當日使用新屋嶺時或許出現程序上的混亂，「因為（被捕）人數比較多，參與律師也比較多」；至於其他指控亦要認真審視，「會像6．12、 7．21、8．31事件，監警會會重點檢視在新屋嶺扣留中心裏面，有沒有發生許多人現時指控的事情」。她稱每件事政府都不會輕輕放過，會認真審視，「希望將事實擺在大家眼前」。

就外界對新屋嶺的傳言，警方過去在記者會上稱「沒收到任何涉及毆打的投訴」，對所有傳言均「全盤否定」。

（反修例風暴）